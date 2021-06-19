Іспанія – Польща: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Слідкуйте за ходом суботнього поєдинку чемпіонату Європи в групі Е між іспанцями і поляками в онлайн-режимі – відео, фото і коментарі матчу

У суботу, 19 червня, в Севільї відбувається матч другого туру Євро-2020 в групі Е Іспанія – Польща. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку з відео, фото та коментарями.

Полякам з найкращим футболістом світу-2020 Робертом Левандовським сьогодні потрібно, щонайменше, очко, але чи дозволить взяти його Іспанія, велике питання. Хоча обидві команди нині, м'яко кажучи, не ідеальні.

Нагадаємо, в першому турі Іспанія зіграла внічию зі Швецією 0:0.

Позаяк Польща взагалі поступилася Словаччині 1:2.

Відзначимо, що напередодні в другому турі в групі Е Швеція обіграла Словаччину 1:0 і майже гарантувала собі путівку до 1/8 Євро.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія: Сімон; Аспілікуета, Ляпорт, Пау Торрес, Альба; Льоренте, Бускетс/Родрі, Педрі; Жерар Морено, Мората, Ольмо

Польща: Щенсний; Берешинський, Глік, Беднарек; Южвяк, Модер, Лінетті, Рибус; Кліх, Зелінський; Левандовський

ЗАЯВИ ПЕРЕД ГРОЮ

Півзахисник збірної Іспанії Пабло Сарабія: "Належна налаштування і голи – це відповідальність кожного з нас. Ми всі обороняємося, ми всі атакуємо. Критика на адресу Морати? Людям слід поважати ту роботу, яку він виконує в нападі. Це дуже яскравий футболіст. Статистика підтверджує моє твердження: матчі, голи... "

Захисник збірної Польщі Ян Беднарек: "Ми знаємо, як грати, щоб перемогти. Якщо комусь це незрозуміло, йому краще залишитися в тренувальному таборі в Сопоті. У нас величезне бажання показати, що ще не все втрачено. Вірю, що нас чекає великий прорив".

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський: "Ми відмінно працюємо на тренуваннях. Нам просто не вистачає іскри, щоб показати те ж і в матчах. Сподіваюся, що врешті ми подолаємо це і покажемо ту ж якість у поєдинках".

ІСПАНІЯ – ПОЛЬЩА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET називають Іспанію великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.41, на нічию – 4.65, на перемогу Польщі – 10.00. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь іспанців.

ІСПАНІЯ – ПОЛЬЩА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Іспанія – Польща в суботу, 19 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.