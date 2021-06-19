19 червня 25’
Угорщина 0
Франція 0
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Іспанія

22:00

Польща

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Іспанія – Польща: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 червня, 15:13
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Слідкуйте за ходом суботнього поєдинку чемпіонату Європи в групі Е між іспанцями і поляками в онлайн-режимі – відео, фото і коментарі матчу

У суботу, 19 червня, в Севільї відбувається матч другого туру Євро-2020 в групі Е Іспанія – Польща. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку з відео, фото та коментарями.

ОНЛАЙН ІСПАНІЯ – ПОЛЬЩА – ТУТ

Полякам з найкращим футболістом світу-2020 Робертом Левандовським сьогодні потрібно, щонайменше, очко, але чи дозволить взяти його Іспанія, велике питання. Хоча обидві команди нині, м'яко кажучи, не ідеальні.

Нагадаємо, в першому турі Іспанія зіграла внічию зі Швецією 0:0.

Позаяк Польща взагалі поступилася Словаччині 1:2.

Відзначимо, що напередодні в другому турі в групі Е Швеція обіграла Словаччину 1:0 і майже гарантувала собі путівку до 1/8 Євро.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Польща Польща Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія: Сімон; Аспілікуета, Ляпорт, Пау Торрес, Альба; Льоренте, Бускетс/Родрі, Педрі; Жерар Морено, Мората, Ольмо

Польща: Щенсний; Берешинський, Глік, Беднарек; Южвяк, Модер, Лінетті, Рибус; Кліх, Зелінський; Левандовський

ЗАЯВИ ПЕРЕД ГРОЮ

Півзахисник збірної Іспанії Пабло Сарабія: "Належна налаштування і голи – це відповідальність кожного з нас. Ми всі обороняємося, ми всі атакуємо. Критика на адресу Морати? Людям слід поважати ту роботу, яку він виконує в нападі. Це дуже яскравий футболіст. Статистика підтверджує моє твердження: матчі, голи... "

Захисник збірної Польщі Ян Беднарек: "Ми знаємо, як грати, щоб перемогти. Якщо комусь це незрозуміло, йому краще залишитися в тренувальному таборі в Сопоті. У нас величезне бажання показати, що ще не все втрачено. Вірю, що нас чекає великий прорив".

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський: "Ми відмінно працюємо на тренуваннях. Нам просто не вистачає іскри, щоб показати те ж і в матчах. Сподіваюся, що врешті ми подолаємо це і покажемо ту ж якість у поєдинках".

ІСПАНІЯ – ПОЛЬЩА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET називають Іспанію великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.41, на нічию – 4.65, на перемогу Польщі – 10.00. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь іспанців.

ІСПАНІЯ – ПОЛЬЩА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Іспанія – Польща в суботу, 19 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
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