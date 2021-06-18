"Жовто-сині" майже в плей-офф: вистачило одного гола словакам

Збірна Швеції здобула першу перемогу на Євро-2020 завдяки голу Еміля Форсберга і вже фактично пробилася в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Форсберг забиває гол з пенальті / Фото: Getty Images

Збірна Швеції практично забезпечила собі місце в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" набрали чотири очки, чого на Євро-2016 цілком вистачало для 1/8 фіналу.

Словаки сьогодні героїчно відстоювали нічию в поєдинку проти шведів. І все завдяки голкіперу Мартіну Дубравці. Його неймовірні сейви стали окрасою матчу. Особливо після удару в упор Аугустінссона, коли Мартін в останній момент однією рукою дістав м'яч. Але в підсумку Дубравка і привіз гол у свої ворота. Він сфолив проти Куайсона в своїй штрафній. Пенальті чітко реалізував Форсберг.

Цікаво, що сукупний середній вік гравців Швеції та Словаччини склав 30 років і 125 днів, що є другим за віком після матчу Греція – Швеція на Євро-2008 (30 років 178 днів). Однак на швидкостях в матчі це не позначилося.

Швеція – Польща – 1:0

Гол: Форсберг (76, пен)

Нагадаємо, що другий матч в цій групі відбудеться завтра. О 22:00 зіграють Іспанія та Польща.