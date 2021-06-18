18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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"Жовто-сині" майже в плей-офф: вистачило одного гола словакам

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
18 червня, 17:51
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Збірна Швеції здобула першу перемогу на Євро-2020 завдяки голу Еміля Форсберга і вже фактично пробилася в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Форсберг забиває гол з пенальті
Форсберг забиває гол з пенальті / Фото: Getty Images

Збірна Швеції практично забезпечила собі місце в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" набрали чотири очки, чого на Євро-2016 цілком вистачало для 1/8 фіналу.

Словаки сьогодні героїчно відстоювали нічию в поєдинку проти шведів. І все завдяки голкіперу Мартіну Дубравці. Його неймовірні сейви стали окрасою матчу. Особливо після удару в упор Аугустінссона, коли Мартін в останній момент однією рукою дістав м'яч. Але в підсумку Дубравка і привіз гол у свої ворота. Він сфолив проти Куайсона в своїй штрафній. Пенальті чітко реалізував Форсберг.

Цікаво, що сукупний середній вік гравців Швеції та Словаччини склав 30 років і 125 днів, що є другим за віком після матчу Греція – Швеція на Євро-2008 (30 років 178 днів). Однак на швидкостях в матчі це не позначилося.

Швеція – Польща – 1:0
Гол: Форсберг (76, пен)

Нагадаємо, що другий матч в цій групі відбудеться завтра. О 22:00 зіграють Іспанія та Польща.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Польща Польща Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
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Субота, 19 червня
16:00
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19:00
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