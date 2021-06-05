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Граєте за нас? Що за маячня! Збірну Росії висміяли за фото в роздягальні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 червня, 23:13
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Після перемоги над болгарами в останньому спарингу перед фінальною частиною Євро російська команда раділа так, "ніби вона Францію обіграла"
Футболісти збірної Росії з футболу
Футболісти збірної Росії з футболу / Фото: Reuters

Збірна Росії з футболу насмішила своїх уболівальників фотографією з власної роздягальні після того, як в останньому спарингу перед Євро обіграла в Москві Болгарію 1:0.

ГраємоЗаВас – йдеться в хештегові до фото, опублікованого в Twitter збірної Росії, на якому футболісти Станіслава Черчесова, стрясаючи повітря кулаками, радіють здобутій перемозі.

"Граємо за вас? Що за маячня? Погано граєте за нас, за себе грайте! Що за хештег? Я з заводу викладу фото – працюю за вас! Мало хто зрозуміє"

"Ахахахаха, емоції – ніби Францію обіграли", – коментують опубліковане фото вболівальники збірної РФ у Мережі

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Відзначимо, що єдиний м'яч у матчі Росія – Болгарія був забитий на 84-й хвилині Олександром Соболєвим – він реалізував пенальті, призначене за фол проти одноклубника Руслана Маліновського з Аталанти Олексія Міранчука.

На Євро Росія зіграє в одній групі з Бельгією (12 червня), Фінляндією (16-го) і Данією (21-го).

Огляд матчу Росія – Болгарія (1:0)

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