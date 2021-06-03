Комп'ютер назвав переможця Євро-2020: скільки шансів дають Україні

Складна система прорахувала ймовірність перемоги на Євро-2020. Головним фаворитом турніру залишається команда Франції, а Україна розташовується тільки на 15-му місці

Шанси України виграти Євро-2020 - менше 1 відсотка. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напередодні ми опублікували котирування букмекерів на перемогу в Євро-2020, де Україна знаходиться в рейтингу фаворитів на 11-му місці, а портал The analyst пішов далі і за допомогою системи AI Stats Perform зробив прогноз на переможця чемпіонату Європи.

Найбільше шансів має збірна Франції. Система оцінила ймовірність перемоги французів у 20,5%. Другим фаворитом турніру є Бельгія, а замикає трійку Іспанія. Цікаво, що один з фаворитів турніру у букмекерів Англія розташовується лише на дев'ятому місці, але це пов'язано з важкою сіткою англійців.

Україна розташовується на 15-му місці серед всіх 24 учасників чемпіонату Європи. Шанси команди Андрія Шевченка виграти Євро-2020 – всього 0,8%. Раніше Андрій Шевченко назвав остаточний склад на Євро-2020.

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Система Euros Prediction від Stats Perform оцінює ймовірність результату кожного матчу, використовуючи коефіцієнти ставок і рейтинг команди Stats Perform. Шанси і рейтинги засновані на історичних і недавніх виступах команд. Також модель враховує силу суперників і складність "шляху до фіналу", використовуючи ймовірності результату матчу зі складом груп і посівом в стадії плей-офф.