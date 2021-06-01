Шевченко назвав остаточний склад збірної України на Євро-2020

Тренерський штаб національної команди відсіяв п'ятьох гравців, присутніх в розширеному списку. Найбільше не пощастило Динамо – у них мінус два представники на Євро-2020

Збірна України зараз на зборі в Харкові / Фото: УАФ

Андрій Шевченко назвав остаточний склад на Євро-2020. З тих футболістів, які перебувають у тренувальному таборі збірної України, в заявку не увійшли Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Ледньов (обидва – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь) та Богдан Михайличенко (Андерлехт). А ще ми писали, що Малиновський ляже під ніж – йому прооперують живіт.

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).

Захисники: 2. Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), 13 Ілля Забарний, 16 Віталій Миколенко, 21 Олександр Караваєв, 24 Олександр Тимчик, 25 Денис Попов (всі – Динамо), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва – Шахтар).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (всі – Шахтар), 5. Сергій Сидорчук, 10 Микола Шапаренко, 15 Віктор Циганков (всі – Динамо), 7. Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), 8. Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), 14 Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), 17. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), 18. Роман Безус (Гент, Бельгія), 20. Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгія), 19 Артем Бесєдін (Динамо), 26. Артем Довбік (Дніпро-1).