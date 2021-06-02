Україна вище Росії, Франція переможе: оновилися котирування на переможця Євро-2020

Україна трохи не дотягнула до ТОП-10 фаворитів чемпіонату Європи, а в першу трійку претендентів входять чинний чемпіон світу і лідер рейтингу ФІФА

Французи - головні фаворити Євро-2020 / Фото: AFP

1 червня закінчився крайній строк подачі заявок на Євро-2020. З остаточним складом визначився і тренерський штаб збірної України. Разом з цим, букмекери оновили коефіцієнти на фаворитів чемпіонату Європи.

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Фаворитом Євро-2020 залишається збірна Франції. Коефіцієнт на перемогу чемпіонів світу становить 5.00. Трохи поступається французам команда Англії. Котирування на перемогу "трьох левів" – 5.80.

Замикають трійку претендентів бельгійці – ймовірність перемоги на чемпіонаті Європи лідерів рейтингу ФІФА оцінюється коефіцієнтом 6.50.

Україна в рейтингу фаворитів Євро-2020 йде на 11-му місці. Шанси команди Андрія Шевченка оцінили коефіцієнтом 46.00. Позаду нашої команди такі збірні як Росія, Польща і півфіналіст минулого Євро Уельс.

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Що стосується суперників України по груповому етапу, то вище розташовуються тільки Нідерланди. А Північна Македонія і зовсім є головним аутсайдером турніру у букмекерів.

Котирування на перемогу на Євро-2020:

Франція – 5.00 Англія – 5.80 Бельгія – 6.50 Німеччина – 7.50 Іспанія – 7.50 Португалія – 8.50 Італія – 11.00 Нідерланди – 12.00 Хорватія – 27.00 Данія – 31.00 Україна – 46.00 Туреччина – 46.00 Швейцарія – 61.00 Росія – 61.00 Польща – 73.00 Австрія – 73.00 Швеція – 73.00 Чехія – 101 Угорщина – 321 Фінляндія – 401 Північна Македонія – 401