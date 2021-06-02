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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна вище Росії, Франція переможе: оновилися котирування на переможця Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 червня, 14:35
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Україна трохи не дотягнула до ТОП-10 фаворитів чемпіонату Європи, а в першу трійку претендентів входять чинний чемпіон світу і лідер рейтингу ФІФА
Французи - головні фаворити Євро-2020
Французи - головні фаворити Євро-2020 / Фото: AFP

1 червня закінчився крайній строк подачі заявок на Євро-2020. З остаточним складом визначився і тренерський штаб збірної України. Разом з цим, букмекери оновили коефіцієнти на фаворитів чемпіонату Європи.

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Фаворитом Євро-2020 залишається збірна Франції. Коефіцієнт на перемогу чемпіонів світу становить 5.00. Трохи поступається французам команда Англії. Котирування на перемогу "трьох левів" – 5.80.

Замикають трійку претендентів бельгійці – ймовірність перемоги на чемпіонаті Європи лідерів рейтингу ФІФА оцінюється коефіцієнтом 6.50.

Україна в рейтингу фаворитів Євро-2020 йде на 11-му місці. Шанси команди Андрія Шевченка оцінили коефіцієнтом 46.00. Позаду нашої команди такі збірні як Росія, Польща і півфіналіст минулого Євро Уельс.

В тренді

Що стосується суперників України по груповому етапу, то вище розташовуються тільки Нідерланди. А Північна Македонія і зовсім є головним аутсайдером турніру у букмекерів.

Котирування на перемогу на Євро-2020:

  1. Франція – 5.00
  2. Англія – 5.80
  3. Бельгія – 6.50
  4. Німеччина – 7.50
  5. Іспанія – 7.50
  6. Португалія – 8.50
  7. Італія – 11.00
  8. Нідерланди – 12.00
  9. Хорватія – 27.00
  10. Данія – 31.00
  11. Україна – 46.00
  12. Туреччина – 46.00
  13. Швейцарія – 61.00
  14. Росія – 61.00
  15. Польща – 73.00
  16. Австрія – 73.00
  17. Швеція – 73.00
  18. Чехія – 101
  19. Угорщина – 321
  20. Фінляндія – 401
  21. Північна Македонія – 401

В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України вже провела один матч – зіграла внічию з Бахрейном -1:1. Попереду у команди Шевченка ще два спаринги: з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).

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