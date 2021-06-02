Україна вище Росії, Франція переможе: оновилися котирування на переможця Євро-2020

1 червня закінчився крайній строк подачі заявок на Євро-2020. З остаточним складом визначився і тренерський штаб збірної України. Разом з цим, букмекери оновили коефіцієнти на фаворитів чемпіонату Європи.
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Фаворитом Євро-2020 залишається збірна Франції. Коефіцієнт на перемогу чемпіонів світу становить 5.00. Трохи поступається французам команда Англії. Котирування на перемогу "трьох левів" – 5.80.
Замикають трійку претендентів бельгійці – ймовірність перемоги на чемпіонаті Європи лідерів рейтингу ФІФА оцінюється коефіцієнтом 6.50.
Україна в рейтингу фаворитів Євро-2020 йде на 11-му місці. Шанси команди Андрія Шевченка оцінили коефіцієнтом 46.00. Позаду нашої команди такі збірні як Росія, Польща і півфіналіст минулого Євро Уельс.
Що стосується суперників України по груповому етапу, то вище розташовуються тільки Нідерланди. А Північна Македонія і зовсім є головним аутсайдером турніру у букмекерів.
Котирування на перемогу на Євро-2020:
- Франція – 5.00
- Англія – 5.80
- Бельгія – 6.50
- Німеччина – 7.50
- Іспанія – 7.50
- Португалія – 8.50
- Італія – 11.00
- Нідерланди – 12.00
- Хорватія – 27.00
- Данія – 31.00
- Україна – 46.00
- Туреччина – 46.00
- Швейцарія – 61.00
- Росія – 61.00
- Польща – 73.00
- Австрія – 73.00
- Швеція – 73.00
- Чехія – 101
- Угорщина – 321
- Фінляндія – 401
- Північна Македонія – 401
В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України вже провела один матч – зіграла внічию з Бахрейном -1:1. Попереду у команди Шевченка ще два спаринги: з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).