Играете за нас? Что за бред! Сборную России высмеяли за фото в раздевалке

После победы над болгарами в последнем спарринге перед финальной частью Евро российская команда радовалась так, "словно она Францию обыграла"

Футболисты сборной России по футболу / Фото: Reuters

Сборная России по футболу насмешила своих болельщиков фотографией из собственной раздевалки после того, как в последнем спарринге перед Евро обыграла в Москве Болгарию 1:0.

ИграемЗаВас – гласит хэштег к фото, опубликованному в Twitter сборной России, на котором футболисты Станислава Черчесова, сотрясая воздух кулаками, радуются добытой победе.

"Играем за вас? Что за бред? Плохо играете за нас, за себя играйте! Что за хэштег? Я с завода выложу фото – работаю за вас! Думаю, не многие поймут"

"Ахахахаха, эмоции – как будто Францию обыграли", – комментируют опубликованное фото болельщики сборной РФ в Сети

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Отметим, что единственный мяч в матче Россия – Болгария был забит на 84-й минуте Александром Соболевым – он реализовал пенальти, назначенный за фол против одноклубника Руслана Малиновского по Аталанте Алексея Миранчука.

На Евро Россия сыграет в одной группе с Бельгией (12 июня), Финляндией (16-го) и Данией (21-го).

Обзор матча Россия – Болгария (1:0)