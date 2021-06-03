Здатний здивувати: Ярмоленко увійшов у незвичайний рейтинг перед Євро-2020

Капітан збірної України увійшов до списку гравців, хто може здивувати на Євро-2020. Автори рейтингу відзначають, що Ярмоленко завжди входив до числа фаворитів Шевченко, але помилилися з його роллю в Вест Хемі

Андрій Ярмоленко увійшов в список потенційних відкриттів Євро-2020 / Фото: AFP

Італійське видання Pianetafanta склало список гравців, хто може здивувати під час Євро-2020. У число прихованих талантів потрапив лідер збірної України Андрій Ярмоленко. А ще Ярмоленка сватали в Спартак.

Втім, важко сказати, наскільки аналітики видання заглиблювалися в особливості гри українського футболіста, адже в описі сильних сторін Ярмоленка вони вказали, що Андрій був героєм сезону в Вест Гемі, що завоював путівку в Лігу Європи.

У сезоні, що завершився, Ярмоленко провів всього 24 матчі, забив три м'ячі і зробив п'ять результативних передач, а решту часу лікувався від травм.

Також видання пише, що Ярмоленко завжди був одним з основних гравців в розстановці Андрія Шевченка, конкуруючи за пробиття штрафних ударів і пенальті з Русланом Малиновським. Він може стати одним з героїв виступу України в групі з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.

У десятку потенційних "сюрпризів" також увійшли Унаї Симон (Іспанія), Симон Кьяер (Данія), Рікардо Родрігес (Швейцарія), Деян Ловрен (Хорватія), Яннік Феррейра Карраско (Бельгія), Ілкай Гюндоган (Німеччина), Теему Пуккі (Фінляндія) , Бурак Їлмаз (Туреччина) і Артем Дзюба (Росія).