Не слухай політиків, це не кримінал: експерт радить Ярмоленку їхати в Росію

Віктор Леоненко вважає, що Ярмоленко варто погоджуватися на пропозицію з Росії. Колишній нападник вважає, що немає нічого кримінального грати в Москві

Андрій Ярмоленко. Фото: efl.com

Футбольний експерт Віктор Леоненко відреагував на чутки про перехід Андрія Ярмоленка з Вест Гема в московський Спартак. Повідомляється, що українця можуть включити в угоду по переїзду в Лондон Алекса Крала.

"Подобається – нехай йде. Що цих політиків слухати? Це його особиста справа! Нехай сам вирішує. Ще раз, я б політиків не слухав. Андрій буде просто працювати за контрактом в Росії, нічого кримінального в цьому не бачу. А то я вже забув, коли Ярмоленко грав", – сказав Леоненко Спорт-Експрес.

У сезоні, що завершився, Ярмоленко провів всього 24 матчі, забив три м'ячі і зробив 5 результативних передач, а решту часу лікувався від травм. Проте, він увійшов в остаточну заявку збірної України на Євро-2020.

Хоча і сам Андрій навряд чи навіть розглядав би варіант з переїздом до Москви, хоча сам народився в Санкт-Петербурзі. Та й вболівальники Динамо не зрозуміли б такого вчинку.