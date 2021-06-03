Способен удивить: Ярмоленко вошел в необычный рейтинг перед Евро-2020

Капитан сборной Украины вошел в список игроков, кто может удивить на Евро-2020. Авторы рейтинга отмечают, что Ярмоленко всегда входил в число фаворитов Шевченко, но ошиблись с его ролью в Вест Хэме

Андрей Ярмоленко вошел в список потенциальных открытий Евро-2020 / Фото: AFP

Итальянское издание Pianetafanta составило список игроков, кто может удивить во время Евро-2020. В число скрытых талантов попал лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко. А еще Ярмоленко сватали в Спартак.

Впрочем, тяжело сказать, насколько аналитики издания углублялись в особенности игры украинского футболиста, ведь в описании сильных сторон Ярмоленко они указали, что Андрей был героем сезона в Вест Хэме, завоевавшего путевку в Лигу Европы.

В завершившемся сезоне Ярмоленко провел всего 24 матча, забил три мяча и сделал 5 результативных передач, а остальное время лечился от травм.

Также издание пишет, что Ярмоленко всегда был одним из основных игроков в расстановке Андрея Шевченко, конкурируя за пробитие штрафных ударов и пенальти с Русланом Малиновским. Он может стать одним из героев выступления Украины в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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В десятку потенциальных "сюрпризов" также вошли Унаи Симон (Испания), Симон Кьяер (Дания), Рикардо Родригес (Швейцария), Деян Ловрен (Хорватия), Янник Феррейра Карраско (Бельгия), Илкай Гюндоган (Германия), Теему Пукки (Финляндия), Бурак Йилмаз (Турция) и Артем Дзюба (Россия).