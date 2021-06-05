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Мертвого чемпіона світу знайшли в Новосибірську: що сталося із зіркою хокею

Олена Павлова Олена Павлова
5 червня, 20:12
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Шестиразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем росіянин Максим Ішкельдін пішов з життя в 30 років. Увечері лягав спати нормальним, а вранці його не стало
Максим Ішкельдін/Фото rusbandy.ru
Максим Ішкельдін/Фото rusbandy.ru

Шестиразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем росіянин Максим Ішкельдін пішов з життя у віці 30 років. Раніше чемпіон світу з Росії застрелився у 40 років. Роман Гейзель двічі визнавався кращим воротарем своєї країни.

"Сьогодні вранці, 5 червня, в Новосибірську на 31-му році життя раптово помер півзахисник національної збірної Росії Максим Ішкельдін. У шестиразового чемпіона світу уві сні відірвався тромб. Це непоправна втрата для світового хокею з м'ячем", – йдеться в заяві Федерації хокею з м'ячем Росії

А прес-аташе ФК Новосибірськ Дмитро Кондратьєв розповів, що спортсмена знайшли мертвим вранці в своєму ліжку. Всі знають, що він дотримувався режиму, був спортивний, любив подорожі. Вів блог про хокей з м'ячем. Кажуть, лягав спати нормально, а вранці мертвим знайшли".

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Ішкельдін вісім разів брав участь у чемпіонатах світу, шість разів ставав переможцем турнірів, двічі завойовував срібні медалі. Визнавався кращим півзахисником чемпіонату світу. Останній сезон в чемпіонаті Росії провів за красноярський Єлисей.

Раніше МОК не включив хокей з м'ячем в програму Олімпіади-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує додавати в розклад зимових Ігор-2022 нові види спорту.

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