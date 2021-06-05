Мертвого чемпиона мира нашли в Новосибирске: что случилось со звездой хоккея

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом россиянин Максим Ишкельдин ушел из жизни в 30 лет. Вечером ложился спать нормальным, а утром его не стало

Максим Ишкельдин/Фото rusbandy.ru

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом россиянин Максим Ишкельдин ушел из жизни в возрасте 30 лет. Ранее чемпион мира из России застрелился в 40 лет. Роман Гейзель дважды признавался лучшим вратарем своей страны.

"Сегодня утром, 5 июня, в Новосибирске на 31-ом году жизни скоропостижно скончался полузащитник национальной сборной России Максим Ишкельдин. У шестикратного чемпиона мира во сне оторвался тромб. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом", – говорится в заявлении Федерации хоккея с мячом России

А пресс-атташе ФК Новосибирск Дмитрий Кондратьев рассказал, что спортсмена нашли мертвым утром в своей кровати. Все знают, что он соблюдал режим, был спортивный, любил путешествия. Вел блог о хоккее с мячом. Говорят, ложился спать нормально, а утром мертвым нашли".

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Ишкельдин восемь раз участвовал в чемпионатах мира, шесть раз становился победителем турниров, дважды завоевывал серебряные медали. Признавался лучшим полузащитником чемпионата мира. Последний сезон в чемпионате России провел за красноярский Елисей.

Ранее МОК не включил хоккей с мячом в программу Олимпиады-2022. Международный олимпийский комитет не планирует добавлять в расписание зимних Игр-2022 новые виды спорта.