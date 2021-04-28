Чемпіон світу з Росії застрелився в 40 років

Чотириразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем 40-річний Роман Гейзель покінчив життя самогубством, він двічі визнавався кращим воротарем Росії

Російський хокеїст Роман Гейзель наклав на себе руки у віці 40 років. За повідомленням джерел, спортсмен застрелився.

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"Сьогодні Роман Гейзель наклав на себе руки. Причини цього вчинку з'ясовуються. Федерація хокею з м'ячем Росії висловлює щирі співчуття рідним і близьким Романа, хокейному клубу Кузбас, Кемеровській федерації хокею з м'ячем", – йдеться в повідомленні Федерації хокею з м'ячем Росії.

Гейзель завершив ігрову кар'єру в 32 роки через важку травму коліна. Грав на позиції воротаря. У 2005 і 2011 роках визнавався кращим воротарем Росії. У складі збірної Росії грав на шести чемпіонатах світу з хокею з м'ячем, на чотирьох з них ставав чемпіоном світу – в 2006, 2007, 2008 і 2011 роках.