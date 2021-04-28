Чемпион мира из России застрелился в 40 лет

Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом 40-летний Роман Гейзель покончил жизнь самоубийством, он дважды признавался лучшим вратарем России

Российский хоккеист Роман Гейзель покончил с собой в возрасте 40 лет. По сообщению источников, спортсмен застрелился.

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"Сегодня Роман Гейзель покончил с собой. Причины этого поступка выясняются. Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу Кузбасс, Кемеровской федерации хоккея с мячом", – говорится в сообщении Федерации хоккея с мячом России.

Гейзель завершил игровую карьеру в 32 года из-за тяжелой травмы колена. Играл на позиции вратаря. В 2005 и 2011 годах признавался лучшим вратарем России. В составе сборной России играл на шести чемпионатах мира по хоккею с мячом, на четырех из них становился чемпионом мира – в 2006, 2007, 2008 и 2011 годах.