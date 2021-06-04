Суперник України на Євро розгромив Казахстан, Італія познущалася над Чехією

Збірна Північної Македонії легко розібралася з азіатською командою, яку українці не змогли обіграти в березні у відбірковому турнірі чемпіонату світу

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В Європі тривають контрольні матчі напередодні старту континентальної першості. В п'ятницю Португалія і Іспанія зіграли товарняк внічию. Відбулося сьогодні і ще кілька цікавих матчів.

Команда Північної Македонії, яка буде другим суперником збірної України на Євро-2020, на домашньому стадіоні в Скоп'є впевнено обіграла Казахстан з рахунком 4:0. Правда, в кінці першого тайму червону картку у гостей отримав Серікжан Мужиков. А до цього на 35-й хвилині Езджан Аліоські реалізував пенальті. Після перерви перевагу господарів до розгромної довели Іван Трічковські, Мілан Рістовські і Дарко Чурлінов. Дивіться огляд поєдинку:

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Два учасники майбутнього єврофоруму зійшлися в Болоньї. Збірна Італії каменя на камені не залишила від гостей із Чехії – 4:0. У першому таймі у господарів відзначилися Чіро Іммобіле (на 23-й хвилині) і Ніколо Барелла (на 42-й).

Після перерви м'ячі забивали Лоренцо Інсіньє і Доменіко Берарді. До вашої уваги – огляд другого тайму.

Збірна Угорщини, яка також виступить на ЧЄ, скромно обіграла вдома кіпріотів – 1:0. Єдиний м'яч господарі забили на 36-й хвилині, а в кінці гри не реалізували 11-метровий. Нагадаємо, 7 червня українці перевірять свої сили в дуелі з Кіпром. Дивіться огляд зустрічі в Будапешті: