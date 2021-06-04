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Росія готується до Євро-2020 з Кіркоровим, який співатиме футболістам

Олена Павлова Олена Павлова
4 червня, 15:38
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На відкритому тренуванні Філіп Кіркоров поспілкувався з головним тренером збірної Станіславом Черчесовим, а також вручив гравцям підписані диски і книги в якості подарунків
Філіп Кіркоров на тренуванні збірної Росії з Черчесовим
Філіп Кіркоров на тренуванні збірної Росії з Черчесовим / Фото: Instagram

Зірка російського шоу-бізнесу Філіп Кіркоров з сином 4 червня підтримав збірну Росії під час підготовки до Євро-2020 на підмосковній навчально-тренувальній базі в Новогорську. Раніше Данія відмовилася пускати російських уболівальників на Євро-2020.

Російська команда провела відкрите тренування в рамках підготовки до контрольного матчу зі збірною Болгарії, який відбудеться 5 червня. Кіркоров поспілкувався з головним тренером збірної Станіславом Черчесовим, а також вручив футболістам підписані диски і книги в якості подарунків.

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"Тільки що пройшла історична зустріч з національною збірною Росії з футболу перед матчем Росія – Болгарія, де мені випала честь виконати гімн Російської Федерації. Приїхав підтримати хлопців на тренування, зустрітися сглавним тренером, легендою спорту Станіславом Черчесовим. Спробував забити гол капітана Дзюбі, але король футболу врятував ворота", – написав Кіркоров у своєму Instagram

Раніше ми повідомляли, що тренер збірної Росії з футболу судиться за землю для розведення риби.

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