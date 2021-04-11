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Тренер збірної Росії з футболу судиться за землю для розведення риби

11 квітня, 12:18

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Станіслав Черчесов хоче трохи заощадити "на сірниках"

Цікава інформація з'явилася про наставника російської футбольної збірної. 57-річний Станіслав Черчесов хоче проявити себе ще в одній справі – в рибному господарстві. При цьому його фірма засвітилася в судовій справі.

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Нещодавно преміальні тренеру збірної Росії приголомшили фанатів.

Як повідомив Telegam-канал Mash, Черчесов подав до суду з бажанням отримати землю за скромну ціну:

"Станіслав Черчесов судиться з владою Північної Осетії. Він вимагає здати йому в оренду річку для розведення риби. Головний тренер збірної Росії вирішив, що футбол футболом, але пора спробувати себе і в інших сферах. Наприклад, зайнятися розведенням форелі. У січні Черчесов став власником компанії "Арлан фіш". Як заявили її представники, до приходу Станіслава Саламича вони працювали в збиток (прям як збірна), але він вкинув баблом і навів порядок.

Від імені фірми в Арбітражний суд Північної Осетії прийшов позов з цікавою вимогою: здати в оренду 60 квадратів землі біля річки Курентідон за пів ціни. Ділянка коштує 90К, тому в разі виграшу Черчесов заощадить цілих 45 тисяч рублів. В "Арлан фіш" кажуть, що після отримання прав на землю планують вийти в плюс".

До слова, одна гривня коштує приблизно три рублі, так що "економія" складе десь 15 тисяч гривень.

Нещодавно Луческу зустрівся з тренером збірної Росії і посміхнувся для її твіттера.

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суд риба футбол збірна Росії Станіслав Черчесов
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