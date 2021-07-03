Чехія – Данія: відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2020

У суботу, 3 липня, в Баку відбувся чвертьфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому Данія обіграла Чехію 2:1 і вийшла в півфінал турніру. До вашої уваги – відео голів та огляд цього протистояння
ЧЕХІЯ – ДАНІЯ – 1:2
ГОЛИ: ШИК, 49 – ДІЛЕЙНІ, 5, ДОЛЬБЕРГ, 42
ОГЛЯД МАТЧУ
Відео гола Ділейні
Відео гола Дольберга
Відео гола Шика
Чехія – Данія – 1:2
Голи: Шик, 49 – Ділейні, 5, Дольберг, 42
Чехія: Вацлик – Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил – Голеш (Янкто, 46), Соучек – Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80) – Шик (Видра, 79)
Данія: Шмайхель – Крістенсен (Андерсен, 81), К'єр, Вестергор – Стрігер Ларсен (Васс, 70), Хойб'єрг, Ділейні (Єнсен, 81), Мехле – Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60)
Попередження: Крменчик, Калас
Збірна Данії підтвердила статус фаворита цього матчу, забивши вже на п'ятій хвилині зустрічі. Після подачі кутового з правого флангу Ділейні, що залишився без опіки, головою переправив м'яч до сітки воріт чехів.
На 42-й хвилині Данія зробила рахунок 2:0. Після шикарної подачі з лівого краю ворота чехів вразив Дольберг.
Однак Чехія не здалася. На 49-й хвилині Шик відіграв один м'яч.
Але на більше чехів не вистачило. Данія завершила матч з рахунком 2:1 на свою користь і тепер у півфіналі Євро-2020, 7 липня в Лондоні, зіграє з найкращою командою в сьогоднішньому протистоянні Україна – Англія. Онлайн Україна – Данія дивіться на нашому сайті.