Чехія – Данія: відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Дивіться відео голів та огляд поєдинку в Баку, в якому Данія обіграла чехів з рахунком 2:1 і вийшла до півфіналу чемпіонату Європи

Футболіст збірної Данії Ділейні / Фото: Reuters

У суботу, 3 липня, в Баку відбувся чвертьфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому Данія обіграла Чехію 2:1 і вийшла в півфінал турніру. До вашої уваги – відео голів та огляд цього протистояння

ЧЕХІЯ – ДАНІЯ – 1:2

ГОЛИ: ШИК, 49 – ДІЛЕЙНІ, 5, ДОЛЬБЕРГ, 42

ОГЛЯД МАТЧУ



Відео гола Ділейні



Відео гола Дольберга

Відео гола Шика

Чехія – Данія – 1:2

Голи: Шик, 49 – Ділейні, 5, Дольберг, 42

Чехія: Вацлик – Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил – Голеш (Янкто, 46), Соучек – Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80) – Шик (Видра, 79)

Данія: Шмайхель – Крістенсен (Андерсен, 81), К'єр, Вестергор – Стрігер Ларсен (Васс, 70), Хойб'єрг, Ділейні (Єнсен, 81), Мехле – Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60)

Попередження: Крменчик, Калас

Збірна Данії підтвердила статус фаворита цього матчу, забивши вже на п'ятій хвилині зустрічі. Після подачі кутового з правого флангу Ділейні, що залишився без опіки, головою переправив м'яч до сітки воріт чехів.

На 42-й хвилині Данія зробила рахунок 2:0. Після шикарної подачі з лівого краю ворота чехів вразив Дольберг.

Однак Чехія не здалася. На 49-й хвилині Шик відіграв один м'яч.

Але на більше чехів не вистачило. Данія завершила матч з рахунком 2:1 на свою користь і тепер у півфіналі Євро-2020, 7 липня в Лондоні, зіграє з найкращою командою в сьогоднішньому протистоянні Україна – Англія. Онлайн Україна – Данія дивіться на нашому сайті.