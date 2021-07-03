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Чехія – Данія: відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 21:00
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Дивіться відео голів та огляд поєдинку в Баку, в якому Данія обіграла чехів з рахунком 2:1 і вийшла до півфіналу чемпіонату Європи
Футболіст збірної Данії Ділейні
Футболіст збірної Данії Ділейні / Фото: Reuters

У суботу, 3 липня, в Баку відбувся чвертьфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому Данія обіграла Чехію 2:1 і вийшла в півфінал турніру. До вашої уваги – відео голів та огляд цього протистояння

ЧЕХІЯ – ДАНІЯ – 1:2
ГОЛИ: ШИК, 49 – ДІЛЕЙНІ, 5, ДОЛЬБЕРГ, 42
ОГЛЯД МАТЧУ


Відео гола Ділейні


Відео гола Дольберга

Відео гола Шика

Чехія – Данія – 1:2
Голи: Шик, 49 – Ділейні, 5, Дольберг, 42
Чехія: Вацлик – Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил – Голеш (Янкто, 46), Соучек – Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80) – Шик (Видра, 79)
Данія: Шмайхель – Крістенсен (Андерсен, 81), К'єр, Вестергор – Стрігер Ларсен (Васс, 70), Хойб'єрг, Ділейні (Єнсен, 81), Мехле – Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60)
Попередження: Крменчик, Калас

Збірна Данії підтвердила статус фаворита цього матчу, забивши вже на п'ятій хвилині зустрічі. Після подачі кутового з правого флангу Ділейні, що залишився без опіки, головою переправив м'яч до сітки воріт чехів.

На 42-й хвилині Данія зробила рахунок 2:0. Після шикарної подачі з лівого краю ворота чехів вразив Дольберг.

Однак Чехія не здалася. На 49-й хвилині Шик відіграв один м'яч.

Але на більше чехів не вистачило. Данія завершила матч з рахунком 2:1 на свою користь і тепер у півфіналі Євро-2020, 7 липня в Лондоні, зіграє з найкращою командою в сьогоднішньому протистоянні Україна – Англія. Онлайн Україна – Данія дивіться на нашому сайті.

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Група

A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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