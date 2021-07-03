Чехия – Дания: видео голов и обзор матча 1/4 финала Евро-2020

Смотрите видео ключевых моментов поединка в Баку между чехами и датчанами, которые определяют обладателя путевки в полуфинал чемпионата Европы

Футболист сборной Дании Дилейни / Фото: Reuters

В субботу, 3 июля, в Баку проходит четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу Чехия – Дания. Онлайн Чехия – Дания доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого противостояния

ЧЕХИЯ – ДАНИЯ – 1:2

ГОЛЫ: ШИК, 49 – ДИЛЕЙНИ, 5, ДОЛЬБЕРГ, 42

Видео гола Дилейни



Видео гола Дольберга

Сборная Дании подтвердила статус фаворита этого матча, забив уже на пятой минуте. После подачи углового с правого фланга Дилейни, оставшийся без опеки, головой переправил мяч в сетку ворот чехов.

На 42-й минуте Дания сделала счет 2:0. После шикарной подачи слева ворота чехов поразил Дольберг.

Однако Чехия не сдалась. И на 49-й минуте Шик отыграл один мяч. Счет стал 2:1 в пользу датчан.

Матч Чехия – Дания продолжается. Счет 2:1 в пользу датчан. Идет второй тайм...

Отметим, что победитель пары Чехия – Дания 7 июля в Лондоне сыграет с лучшим в сегодняшнем противостоянии Украина – Англия. Онлайн Украина – Дания смотрите на нашем сайте.