3 июля 65’
Чехия 1
Дания 2
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Чехия – Дания: видео голов и обзор матча 1/4 финала Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
3 июля, 19:28
Копировать ссылку
Смотрите видео ключевых моментов поединка в Баку между чехами и датчанами, которые определяют обладателя путевки в полуфинал чемпионата Европы
Футболист сборной Дании Дилейни
Футболист сборной Дании Дилейни / Фото: Reuters

В субботу, 3 июля, в Баку проходит четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу Чехия – Дания. Онлайн Чехия – Дания доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого противостояния

ЧЕХИЯ – ДАНИЯ – 1:2
ГОЛЫ: ШИК, 49 – ДИЛЕЙНИ, 5, ДОЛЬБЕРГ, 42
Видео гола Дилейни


Видео гола Дольберга

Сборная Дании подтвердила статус фаворита этого матча, забив уже на пятой минуте. После подачи углового с правого фланга Дилейни, оставшийся без опеки, головой переправил мяч в сетку ворот чехов.

На 42-й минуте Дания сделала счет 2:0. После шикарной подачи слева ворота чехов поразил Дольберг.

Однако Чехия не сдалась. И на 49-й минуте Шик отыграл один мяч. Счет стал 2:1 в пользу датчан.

Матч Чехия – Дания продолжается. Счет 2:1 в пользу датчан. Идет второй тайм...

Отметим, что победитель пары Чехия – Дания 7 июля в Лондоне сыграет с лучшим в сегодняшнем противостоянии Украина – Англия. Онлайн Украина – Дания смотрите на нашем сайте.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
1:2 (65’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять