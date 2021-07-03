3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Чехия – Дания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
3 июля, 10:51
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Третий четвертьфинальный поединок чемпионата Европы проходит в столице Азербайджана. Его победитель в полуфинале может сойтись со сборной Украины

В субботу состоятся еще два четвертьфинала футбольного Евро. У нас уже стартовал онлайн Украина – Англия. Первыми же на поле в Баку в 19:00 выйдут команды Чехии и Дании. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео лучших моментов.

Онлайн Чехия – Дания

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Путь на Евро-2020. Эти команды вместе с Украиной называют выскочками на нынешнем турнире. Датчане на групповом этапе после поражений Финляндии и Бельгии смогли обыграть лишь Россию. Зато в 1/8 финала разгромили Уэльс – 4:0.

Чехи справились с шотландцами, добыли ничью с хорватами и проиграли англичанам. В первом матче плей-офф они многих приятно удивили содержательной игрой и заслуженно прошли Нидерланды – 2:0. Форвард Патрик Шик забил уже четыре мяча.

Личные встречи. Соперники провели между собой 11 матчей и чаще всего – шесть раз – расходились ничьей. При этом забили всего 18 мячей. Всего же у чехов три победы, у датчан – две.

Рефери матча – 48-летний нидерландец Бьорн Кейперс. В последнее время игроки на него жаловались за непечатные выражения. Ассистенты на линиях и главный видеопомощник – его соотечественники. А вот запасной судья – россиянин Сергей Карасев.

Где смотреть. На украинском телевидении матч по традиции покажут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция со стадиона начинается в 18:50. В интернете игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET небольшое преимущество отдают скандинавам. Коэффициент на их победу в основное время – 2.16, на чехов – 3.85, на ничью – 3.25. Обилие голов не ожидается: скорее всего, за 90 минут забьют не более двух мячей. А самый вероятный счет – 1:0 в пользу сборной Дании (коэф. – 5.30).

Читайте также:жуткая травма итальянца в матче Евро-2020 с бельгийцами – Спинаццола рыдал, его имя скандировали.

Вспомним, как датчане разбили россиян и вышли из группы:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
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