Банда в Риме! Жены украинских футболистов отвоевали место для фотосессии у фонтана Треви

Вторые половинки футболистов нашей сборной наслаждаются красотами Вечного города, а поздно вечером будут болеть за своих мужей на стадионе в поединке с Англией

Татьяна Макаренко и Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Перед матчем Украина – Англия в Риме жены футболистов нашей сборной устроили фотосессию у одной из главных достопримечательностей Вечного города – самого большого во всей Италии фонтана Треви.

Украина – Англия: онлайн матча 1/4 финала Евро-2020

"Это чудо, что возле фонтана сейчас можно спокойно пофоткаться", – удивилась снимку Маргариты Степаненко ее подписчица. На что Маргарита в Instagram ответила: "Места не было, людей тьма))) Но мы обступили нашей бандой один кусочек и фоткались по очереди".

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

"Рим! Мы были тут восемь лет назад, но каким-то чудом не попали к этому фонтану… Все эти годы я мечтала сюда вернуться, именно в это место и полюбоваться! – рассказала, в свою очередь, на своей страничке в соцсетях Юлия Кривцова. – И тут представился случай поехать по прекрасному поводу в Рим, и так все сложилось... И ночь без сна, и быстрые сборы, оформления кучи документов, 14 часов в пути нас не остановили! Спасибо судьбе за возможность сюда попасть, загадать желание и порадовать глаз... А вечером мы будем очень сильно болеть, поддерживать и переживать за нашу сборную"

Ранее мы писали, что Италия в связи с карантином отказывалась пускать к себе на четвертьфинальный поединок Евро 3 июля как болельщиков из Украины, так и из Великобритании.

Тем не менее жены наших футболистов прорвались из Киева в Рим. Поддержать сборную Украины в Италию прилетели Инна Ярмоленко с сестрой Андрея Натальей, Татьяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвиенко, Кристина Яремчук, Юлия Кривцова, Анна Сидорчук, Анна Безус, а также Юлия Пятова с дочкой Миланой.

Читайте также: Идите в **пу! Жена Пятова послала считающих, что жены футболистов сборной в Риме – к поражению