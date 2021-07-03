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Банда в Риме! Жены украинских футболистов отвоевали место для фотосессии у фонтана Треви

Олег Люлька Олег Люлька
3 июля, 19:00
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Вторые половинки футболистов нашей сборной наслаждаются красотами Вечного города, а поздно вечером будут болеть за своих мужей на стадионе в поединке с Англией
Татьяна Макаренко и Маргарита Степаненко
Татьяна Макаренко и Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Перед матчем Украина – Англия в Риме жены футболистов нашей сборной устроили фотосессию у одной из главных достопримечательностей Вечного города – самого большого во всей Италии фонтана Треви.

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"Это чудо, что возле фонтана сейчас можно спокойно пофоткаться", – удивилась снимку Маргариты Степаненко ее подписчица. На что Маргарита в Instagram ответила: "Места не было, людей тьма))) Но мы обступили нашей бандой один кусочек и фоткались по очереди".

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"Рим! Мы были тут восемь лет назад, но каким-то чудом не попали к этому фонтану… Все эти годы я мечтала сюда вернуться, именно в это место и полюбоваться! – рассказала, в свою очередь, на своей страничке в соцсетях Юлия Кривцова. – И тут представился случай поехать по прекрасному поводу в Рим, и так все сложилось... И ночь без сна, и быстрые сборы, оформления кучи документов, 14 часов в пути нас не остановили! Спасибо судьбе за возможность сюда попасть, загадать желание и порадовать глаз... А вечером мы будем очень сильно болеть, поддерживать и переживать за нашу сборную"

Ранее мы писали, что Италия в связи с карантином отказывалась пускать к себе на четвертьфинальный поединок Евро 3 июля как болельщиков из Украины, так и из Великобритании.

Тем не менее жены наших футболистов прорвались из Киева в Рим. Поддержать сборную Украины в Италию прилетели Инна Ярмоленко с сестрой Андрея Натальей, Татьяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвиенко, Кристина Яремчук, Юлия Кривцова, Анна Сидорчук, Анна Безус, а также Юлия Пятова с дочкой Миланой.

Читайте также: Идите в **пу! Жена Пятова послала считающих, что жены футболистов сборной в Риме – к поражению

Жены футболистов сборной Украины
Жены футболистов сборной Украины / Фото: Reuters


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И
Г
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9
2
Дания
3
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3
3
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3
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3
4
Россия
3
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3
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Г
О
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3
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2
Австрия
3
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Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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0
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
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3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
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3
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3
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3
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И
Г
О
1
Франция
3
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5
2
Германия
3
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3
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4
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