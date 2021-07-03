3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
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Чехия – Дания: где и когда смотреть матч 1/4 финала на Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
3 июля, 12:43
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Поединок двух темных лошадок на Олимпийском стадионе в Азербайджане стартует в 19:00 по киевскому времени. Победитель выходит на пару Англия – Украина
Сборная Чехии с флагом
Сборная Чехии с флагом / Фото: Reuters

В субботу определятся все четыре полуфиналиста чемпионата Европы. Сегодня проходят еще два матча – в Баку и в Риме. На нашем сайте идет Чехия – Дания онлайн. Команды, которые на групповом этапе добыли лишь по одной победе, на старте плей-офф добыли убедительные победы.

В прямом эфире на украинском телевидении матч одновременно покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция непосредственно со стадиона начинается в 18:50. Перед этим эксперты обменяются мнениями в студии. В интернете же игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

В повторе дуэль команд Чехии и Дании покажут уже в ночь на воскресенье в 1:30 на канале "Футбол 3". В последний день недели желающие могут приобщиться к просмотру в другое удобное время – в 16:20 на "Футбол 2", в 18:40 – на "Футбол 3", в 22:25 – на "Футбол 1".

Также мы ведем онлайн-трансляцию Украина – Англия.

Вспомним, как Патрик Шик забил шотландцам с центра поля:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
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