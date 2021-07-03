3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Чехія – Данія: де й коли дивитися матч 1/4 фіналу на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 12:47
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Поєдинок двох темних конячок на Олімпійському стадіоні в Азербайджані стартує о 19:00 за київським часом. Переможець виходить на пару Англія – Україна
/ Фото: Reuters

У суботу визначаться всі чотири півфіналісти чемпіонату Європи. Сьогодні проходять ще два матчі – в Баку і в Римі. На нашому сайті йде Чехія – Данія онлайн. Команди, які на груповому етапі здобули лише по одній перемозі, на старті плей-оф здобули переконливі перемоги.

У прямому ефірі на українському телебаченні матч одночасно покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція безпосередньо зі стадіону починається о 18:50. Перед цим експерти обміняються думками в студії. В інтернеті ж гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

У повторі дуель команд Чехії і Данії покажуть вже в ніч на неділю о 1:30 на каналі "Футбол 3". В останній день тижня бажаючі можуть долучитися до перегляду в інший зручний час – о 16:20 на "Футбол 2", о 18:40 – на "Футбол 3", о 22:25 – на "Футбол 1".

Також ми ведемо онлайн-трансляцію Україна – Англія.

Збірна Данії вигравала чемпіонат Європи в 1992 році, коли замінила Югославію. Чехи ж у фіналі ЧЄ-1996 поступалися німцям.

Згадаймо, як Патрік Шик забив шотландцям з центру поля:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
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Вівторок, 6 липня
22:00
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