Чехія – Данія: де й коли дивитися матч 1/4 фіналу на Євро

Поєдинок двох темних конячок на Олімпійському стадіоні в Азербайджані стартує о 19:00 за київським часом. Переможець виходить на пару Англія – Україна

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У суботу визначаться всі чотири півфіналісти чемпіонату Європи. Сьогодні проходять ще два матчі – в Баку і в Римі. На нашому сайті йде Чехія – Данія онлайн. Команди, які на груповому етапі здобули лише по одній перемозі, на старті плей-оф здобули переконливі перемоги.

У прямому ефірі на українському телебаченні матч одночасно покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція безпосередньо зі стадіону починається о 18:50. Перед цим експерти обміняються думками в студії. В інтернеті ж гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

У повторі дуель команд Чехії і Данії покажуть вже в ніч на неділю о 1:30 на каналі "Футбол 3". В останній день тижня бажаючі можуть долучитися до перегляду в інший зручний час – о 16:20 на "Футбол 2", о 18:40 – на "Футбол 3", о 22:25 – на "Футбол 1".

Також ми ведемо онлайн-трансляцію Україна – Англія.

Збірна Данії вигравала чемпіонат Європи в 1992 році, коли замінила Югославію. Чехи ж у фіналі ЧЄ-1996 поступалися німцям.

Згадаймо, як Патрік Шик забив шотландцям з центру поля: