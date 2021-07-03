3 липня 65’
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Банда в Римі! Дружини українських футболістів відвоювали місце для фотосесії біля фонтану Треві

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 19:00
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Другі половинки футболістів нашої збірної насолоджуються принадами Вічного міста, а пізно ввечері будуть вболівати за своїх чоловіків на стадіоні в поєдинку з Англією
Тетяна Макаренко і Маргарита Степаненко
Тетяна Макаренко і Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Перед матчем Україна – Англія в Римі дружини футболістів нашої збірної влаштували фотосесію біля однієї з головних пам'яток Вічного міста – найбільшого у всій Італії фонтану Треві.

Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020

"Це диво, що біля фонтану зараз можна спокійно пофоткатися", – здивувалася знімку Маргарити Степаненко її підписниця. На що Маргарита в Instagram відповіла: "Місця не було, людей море))) Але ми обступили нашою бандою один шматочок і фоткалися по черзі".

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

"Рим! Ми були тут вісім років тому, але якимось дивом не потрапили до цього фонтану... Всі ці роки я мріяла сюди повернутися, саме в це місце і помилуватися! – розповіла, своєю чергою, на своїй сторінці в соцмережах Юлія Кривцова . – І тут випала нагода поїхати до Рима, і так все склалося... І ніч без сну, і швидкі збори, оформлення купи документів, 14 годин в дорозі нас не зупинили! Дякую долі за можливість потрапити сюди, загадати бажання і порадувати око... А ввечері ми будемо вболівати, підтримувати і переживати за нашу збірну"

Раніше ми писали, що Італія в зв'язку з карантином відмовлялася пускати до себе на чвертьфінальний поєдинок Євро 3 липня як уболівальників з України, так і з Великобританії.

Проте дружини наших футболістів прорвалися з Києва до Рима. Підтримати збірну України в Італію прилетіли Інна Ярмоленко з сестрою Андрія Наталею, Тетяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвієнко, Христина Яремчук, Юлія Кривцова, Анна Сидорчук, Анна Безус, а також Юлія Пятова з донькою Міланою.

Читайте також: Ідіть до **пи! Дружина Пятова послала тих, хто вважає, що дружини футболістів збірної в Римі – до поразки

Дружини футболістів збірної України
Дружини футболістів збірної України / Фото: Reuters


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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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