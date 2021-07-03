Банда в Римі! Дружини українських футболістів відвоювали місце для фотосесії біля фонтану Треві

Другі половинки футболістів нашої збірної насолоджуються принадами Вічного міста, а пізно ввечері будуть вболівати за своїх чоловіків на стадіоні в поєдинку з Англією

Тетяна Макаренко і Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Перед матчем Україна – Англія в Римі дружини футболістів нашої збірної влаштували фотосесію біля однієї з головних пам'яток Вічного міста – найбільшого у всій Італії фонтану Треві.

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"Це диво, що біля фонтану зараз можна спокійно пофоткатися", – здивувалася знімку Маргарити Степаненко її підписниця. На що Маргарита в Instagram відповіла: "Місця не було, людей море))) Але ми обступили нашою бандою один шматочок і фоткалися по черзі".

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"Рим! Ми були тут вісім років тому, але якимось дивом не потрапили до цього фонтану... Всі ці роки я мріяла сюди повернутися, саме в це місце і помилуватися! – розповіла, своєю чергою, на своїй сторінці в соцмережах Юлія Кривцова . – І тут випала нагода поїхати до Рима, і так все склалося... І ніч без сну, і швидкі збори, оформлення купи документів, 14 годин в дорозі нас не зупинили! Дякую долі за можливість потрапити сюди, загадати бажання і порадувати око... А ввечері ми будемо вболівати, підтримувати і переживати за нашу збірну"

Раніше ми писали, що Італія в зв'язку з карантином відмовлялася пускати до себе на чвертьфінальний поєдинок Євро 3 липня як уболівальників з України, так і з Великобританії.

Проте дружини наших футболістів прорвалися з Києва до Рима. Підтримати збірну України в Італію прилетіли Інна Ярмоленко з сестрою Андрія Наталею, Тетяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвієнко, Христина Яремчук, Юлія Кривцова, Анна Сидорчук, Анна Безус, а також Юлія Пятова з донькою Міланою.

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