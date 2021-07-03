3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
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Чехія

19:00

Данія

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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Чехія – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 10:51
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Третій чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи проходить в столиці Азербайджану. Його переможець в півфіналі може зійтися зі збірною України

У суботу відбудуться ще два чвертьфінали футбольного Євро. У нас уже стартував онлайн Україна – Англія. Першими ж на поле в Баку о 19:00 вийдуть команди Чехії та Данії. Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, цікавими фото і відео найкращих моментів.

Онлайн Чехія – Данія

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Шлях на Євро-2020. Ці команди разом з Україною називають вискочками на нинішньому турнірі. Данці на груповому етапі після поразок Фінляндії і Бельгії змогли обіграти лише Росію. Зате в 1/8 фіналу розгромили Уельс – 4:0.

Чехи впоралися з шотландцями, добули нічию з хорватами і програли англійцям. У першому матчі плей-оф вони багатьох приємно здивували змістовною грою і заслужено пройшли Нідерланди – 2:0. Форвард Патрік Шик забив уже чотири м'ячі.

Особисті зустрічі. Суперники провели між собою 11 матчів і найчастіше – шість разів – розходилися нічиєю. При цьому забили всього 18 м'ячів, у чехів три перемоги, у данців – дві.

Рефері матчу – 48-річний нідерландець Бйорн Кейперс. Останнім часом гравці на нього скаржилися за нецензурні вирази. Асистенти на лініях і головний відеопомічник – його співвітчизники. А ось запасний суддя – росіянин Сергій Карасьов.

Де дивитися. На українському телебаченні матч за традицією покажуть два профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція зі стадіону починається о 18:50. В інтернеті гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET невелику перевагу віддають скандинавам. Коефіцієнт на їх перемогу в основний час – 2.16, на чехів – 3.85, на нічию – 3.25. Велика кількість голів не очікується: швидше за все, за 90 хвилин заб'ють не більше двох м'ячів. А найімовірніший рахунок – 1:0 на користь збірної Данії (коеф. – 5.30).

Читайте також: моторошна травма італійця в матчі Євро-2020 з бельгійцями – Спінаццола ридав, його ім'я скандували.

Згадаймо, як датчани розбили росіян і вийшли з групи:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
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