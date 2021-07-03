Чехія – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Третій чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи проходить в столиці Азербайджану. Його переможець в півфіналі може зійтися зі збірною України

У суботу відбудуться ще два чвертьфінали футбольного Євро. У нас уже стартував онлайн Україна – Англія. Першими ж на поле в Баку о 19:00 вийдуть команди Чехії та Данії. Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, цікавими фото і відео найкращих моментів.

Онлайн Чехія – Данія

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Шлях на Євро-2020. Ці команди разом з Україною називають вискочками на нинішньому турнірі. Данці на груповому етапі після поразок Фінляндії і Бельгії змогли обіграти лише Росію. Зате в 1/8 фіналу розгромили Уельс – 4:0.

Чехи впоралися з шотландцями, добули нічию з хорватами і програли англійцям. У першому матчі плей-оф вони багатьох приємно здивували змістовною грою і заслужено пройшли Нідерланди – 2:0. Форвард Патрік Шик забив уже чотири м'ячі.

Особисті зустрічі. Суперники провели між собою 11 матчів і найчастіше – шість разів – розходилися нічиєю. При цьому забили всього 18 м'ячів, у чехів три перемоги, у данців – дві.

Рефері матчу – 48-річний нідерландець Бйорн Кейперс. Останнім часом гравці на нього скаржилися за нецензурні вирази. Асистенти на лініях і головний відеопомічник – його співвітчизники. А ось запасний суддя – росіянин Сергій Карасьов.

Де дивитися. На українському телебаченні матч за традицією покажуть два профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція зі стадіону починається о 18:50. В інтернеті гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET невелику перевагу віддають скандинавам. Коефіцієнт на їх перемогу в основний час – 2.16, на чехів – 3.85, на нічию – 3.25. Велика кількість голів не очікується: швидше за все, за 90 хвилин заб'ють не більше двох м'ячів. А найімовірніший рахунок – 1:0 на користь збірної Данії (коеф. – 5.30).

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Згадаймо, як датчани розбили росіян і вийшли з групи: