28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
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Тікати з Криму мене змусили росіяни, а не українці: шведський футболіст згадав 2014-й

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 13:56
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Для півзахисника збірної Швеції Густава Свенссона матч проти України в 1/8 фіналу Євро особливий – сім років тому він виступав за сімферопольську Таврію
Шведський футболіст Густав Свенссон
Шведський футболіст Густав Свенссон / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Таврия"

Півзахисник збірної Швеції Густав Свенссон, який у 2012-2014 роках виступав за сімферопольську Таврію, перед вівторковим матчем з Україною на Євро-2020 згадав, як залишав Крим сім років тому.

"Тікати мене змусили скоріше росіяни, а не українці. У мене залишилися тільки хороші спогади про Україну, українців, гравців і колишній клуб... Ви пам'ятаєте, що сталося. Є багато питань про це. Це був неспокійний час. Була напружена ситуація, навіть незважаючи на те, що загрози не було ні щодо мене, ні щодо дружини або родичів. Трохи хвилювалися, нервувалися, але нам вдалося вибратися звідти до того, як більшість аеропортів закрили"

Свенссон – тоді в Таврії і нині у збірній Швеції

До речі, на думку 34-річного Свенссона, який виступає нині за китайський клуб Гуанчжоу Сіті, між українською та шведською збірними є багато спільного. "Обидві команди хочуть контролювати м'яч, завзято б'ються один за одного. Ми поважаємо Україну, але будемо дотримуватися свого ігрового плану", – наводить слова Густава GP.se.

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Раніше Андрій Шевченко здивував заявою щодо матчу групового раунду Євро-2020 Швеція – Польща, виграш якого скандинавами з рахунком 3:2 вивів Україну до 1/8 фіналу. На запитання, чи не тьохнуло в нього серце, коли поляк Левандовський зрівняв рахунок у тому поєдинку, коуч українців відповів: "Ні, я той матч не дивився".

Дивіться, як Швеція допомогла Україні потрапити до плей-оф

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Понеділок, 28 червня
19:00
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