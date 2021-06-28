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Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы: шведский футболист вспомнил 2014-й

Олег Люлька Олег Люлька
28 июня, 13:56
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Для полузащитника сборной Швеции Густава Свенссона матч против Украины в 1/8 финала Евро особенный – семь лет назад он выступал за симферопольскую Таврию
Шведский футболист Густав Свенссон
Шведский футболист Густав Свенссон / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Таврия"

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон, в 2012-2014 годах выступавший за симферопольскую Таврию, перед вторничным матчем с Украиной на Евро-2020 вспомнил, как покидал Крым семь лет назад.

"Бежать меня заставили скорее россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинцах, игроках и бывшем клубе... Вы помните, что произошло. Есть много вопросов об этом. Это было волнительное время. Была напряженная ситуация, даже несмотря на то, что угрозы не было ни в отношении меня, ни жены или родственников. Немного волновались, нервничали, но нам удалось выбраться оттуда до того, как большинство аэропортов закрыли"

Свенссон – тогда в Таврии и сейчас в сборной Швеции

Кстати, по мнению 34-летнего Свенссона, выступающего сейчас за китайский клуб Гуанчжоу Сити, между украинской и шведской сборными есть много общего. "Обе команды хотят контролировать мяч, рьяно бьются друг за друга. Мы уважаем Украину, но будем придерживаться своего игрового плана", – приводит слова Густава GP.se.

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Ранее Андрей Шевченко удивил заявлением по матчу группового раунда Евро-2020 Швеция – Польша, выигрыш которого скандинавами со счетом 3:2 вывел Украину в 1/8 финала. На вопрос, не екнуло ли у него сердце, когда поляк Левандовски сравнял счет в том поединке, коуч украинцев ответил: "Нет, я тот матч не смотрел".

Смотрите, как Швеция помогла Украине попасть в плей-офф

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Г
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3
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3
Швейцария
3
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4
4
Турция
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0
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И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
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3
1:3
3
4
Россия
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3
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3
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3
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Северная Македония
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
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1
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#
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И
Г
О
1
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3
4:2
7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
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4
4
Венгрия
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