Бельгія здобула вольову перемогу над Данією і достроково вийшла до 1/8 фіналу Євро

Бельгійці обіграли данців 2:1, незважаючи на швидкий гол в свої ворота, і тепер уже можуть готуватися до плей-оф. Данці ж майже втратили шанси на 1/8 фіналу

Де Брюйне забезпечив Бельгії перемогу / Фото: Reuters

Збірна Бельгії здобула вольову перемогу над Данією 2:1 в Копенгагені в поєдинку другого туру Євро-2020 і, слідом за Італією, достроково вийшла до 1/8 фіналу.

Бельгійці пропустили від Поульсена вже на 99-й секунді, що стало другим за швидкістю голом в історії чемпіонатів Європи.

Однак у другому таймі Бельгія, один з фаворитів Євро, не тільки відігралася, але й забила переможний м'яч. Відзначилися Торган Азар і де Брюйне.

Відзначимо, що на останніх секундах матчу кіпер Данії Каспер Шмайхель відправився до чужого карного майданчика рятувати свою команду від поразки, але це ледь не обернулося голом в залишені ним порожні ворота.

Данія – Бельгія – 1:2

Голи: Поульсен, 2 – Т. Азар, 55, де Брюйне, 70

Данія: Шмайхель – Крістенсен, К'єр, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Мехле – Васс (Стрігер Ларсен, 61), Хойбьерг, Ділейні (М.Єнсен, 72) – Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнеліус, 72), Брайтвейт

Бельгія: Куртуа – Альдервейрельд, Денаєр, Вертонген – Меньє, Тілеманс, Дендонкер (Вітсель, 59), Т. Азар (Вермален, 90+5) – Мертенс (де Брюйне, 46), Лукаку, Карраско (Е.Азар, 59)

Попередження: Васс, М.Єнсен – Т. Азар

Нагадаємо, раніше в цій групі Росія обіграла Фінляндію 1: 0.

В останньому турі в цій групі 21 червня зіграють Росія – Данія і Фінляндія – Бельгія. Данцям після двох поспіль поразок потрібно тільки обігрувати росіян, щоб мати які-небудь шанси потрапити до 1/8 фіналу. А бельгійці вже можуть готуватися до плей-оф.