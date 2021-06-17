17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Бельгія здобула вольову перемогу над Данією і достроково вийшла до 1/8 фіналу Євро

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 21:03
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Бельгійці обіграли данців 2:1, незважаючи на швидкий гол в свої ворота, і тепер уже можуть готуватися до плей-оф. Данці ж майже втратили шанси на 1/8 фіналу
Де Брюйне забезпечив Бельгії перемогу
Де Брюйне забезпечив Бельгії перемогу / Фото: Reuters

Збірна Бельгії здобула вольову перемогу над Данією 2:1 в Копенгагені в поєдинку другого туру Євро-2020 і, слідом за Італією, достроково вийшла до 1/8 фіналу.

Бельгійці пропустили від Поульсена вже на 99-й секунді, що стало другим за швидкістю голом в історії чемпіонатів Європи.

Однак у другому таймі Бельгія, один з фаворитів Євро, не тільки відігралася, але й забила переможний м'яч. Відзначилися Торган Азар і де Брюйне.

Відзначимо, що на останніх секундах матчу кіпер Данії Каспер Шмайхель відправився до чужого карного майданчика рятувати свою команду від поразки, але це ледь не обернулося голом в залишені ним порожні ворота.

Данія – Бельгія – 1:2
Голи: Поульсен, 2 – Т. Азар, 55, де Брюйне, 70
Данія: Шмайхель – Крістенсен, К'єр, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Мехле – Васс (Стрігер Ларсен, 61), Хойбьерг, Ділейні (М.Єнсен, 72) – Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнеліус, 72), Брайтвейт
Бельгія: Куртуа – Альдервейрельд, Денаєр, Вертонген – Меньє, Тілеманс, Дендонкер (Вітсель, 59), Т. Азар (Вермален, 90+5) – Мертенс (де Брюйне, 46), Лукаку, Карраско (Е.Азар, 59)
Попередження: Васс, М.Єнсен – Т. Азар

Нагадаємо, раніше в цій групі Росія обіграла Фінляндію 1: 0.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П

В останньому турі в цій групі 21 червня зіграють Росія – Данія і Фінляндія – Бельгія. Данцям після двох поспіль поразок потрібно тільки обігрувати росіян, щоб мати які-небудь шанси потрапити до 1/8 фіналу. А бельгійці вже можуть готуватися до плей-оф.

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Міс Фінляндія-2012
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Дивись на: Трансляція
22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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