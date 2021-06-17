17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Бельгия одержала волевую победу над Данией и досрочно вышла в 1/8 финала Евро

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 21:03
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Бельгийцы обыграли датчан 2:1, несмотря на быстрый гол в свои ворота, и теперь уже могут готовиться к плей-офф. Датчане же практически лишились шансов на 1/8 финала
Де Брюйне обеспечил Бельгии победу
Де Брюйне обеспечил Бельгии победу / Фото: Reuters

Сборная Бельгии добыла волевую победу над Данией 2:1 в Копенгагене в поединке второго тура Евро-2020 и, вслед за Италией, досрочно вышла в 1/8 финала.

Бельгийцы пропустили от Поульсена уже на 99-й секунде, что стало вторым по быстроте голом в истории чемпионатов Европы.

Однако во втором тайме Бельгия, один из фаворитов Евро, не только отыгралась, но и забила победный мяч. Отличились Торган Азар и де Брюйне.

Отметим, что на последних секундах матча кипер Дании Каспер Шмайхель отправился в чужую штрафную площадку спасать свою команду от поражения, но это едва не обернулось голом в оставленные им пустые ворота.

Дания – Бельгия – 1:2
Голы: Поульсен, 2 – Т. Азар, 55, де Брюйне, 70
Дания: Шмайхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Мехле – Васс (Стригер Ларсен, 61), Хойбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 72) – Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72), Брайтвейт
Бельгия: Куртуа – Альдервейрельд, Денайер, Вертонген – Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т. Азар (Вермален, 90+5) – Мертенс (де Брюйне, 46), Лукаку, Карраско (Э. Азар, 59)
Предупреждения: Васс, Йенсен – Т. Азар

Напомним, ранее в этой группе Россия обыграла Финляндию 1:0.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П

В последнем туре в этой группе 21 июня сыграют Россия – Дания и Финляндия – Бельгия. Датчанам после двух кряду поражений нужно только обыгрывать россиян, чтобы иметь какие-либо шансы попасть в 1/8 финала. А бельгийцы уже могут готовиться к плей-офф.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
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22:00
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Пятница, 18 июня
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