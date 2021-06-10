Мисс сборной Бельгии: супругу Вермалена знают все дети Британии

Полли Парсонс известна в Великобритании по работе на телевидении, также она снималась в разных детских телесериалах

Полли Парсонс - жена Томаса Вермалена

Сборная Бельгии считается сейчас одной из сильнейших в мире и фаворитом Евро-2020. И в такой команде нашлось место для легионера из далекой Японии. Томасу Вермалену 35 лет, он уже два года играет за Виссел Кобе и Роберто Мартинес рассчитывает на ветерана.

Его звездное время пришлось на сезоны 2009-2014 годов, когда Томас был капитаном Арсенала. В это время он познакомился с британской ведущей Полли Парсонс. Девушка только порвала длительные отношения с актером Сидом Оуэном и нашла утешение в романе с Вермаленом.

Полли вела детские программы на британском ТВ, снималась в ситкомах и детских сериалах, в частности для популярного канала Nickelodeon. Союз Парсонс и Вермалена оказался прочным. Летом 2017 года пара поженилась. Они воспитывают двоих сыновей – Раффа и Эйса.