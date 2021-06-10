Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
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Мисс сборной Бельгии: супругу Вермалена знают все дети Британии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 15:15
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Полли Парсонс известна в Великобритании по работе на телевидении, также она снималась в разных детских телесериалах
Полли Парсонс - жена Томаса Вермалена
Полли Парсонс - жена Томаса Вермалена

Сборная Бельгии считается сейчас одной из сильнейших в мире и фаворитом Евро-2020. И в такой команде нашлось место для легионера из далекой Японии. Томасу Вермалену 35 лет, он уже два года играет за Виссел Кобе и Роберто Мартинес рассчитывает на ветерана.

Его звездное время пришлось на сезоны 2009-2014 годов, когда Томас был капитаном Арсенала. В это время он познакомился с британской ведущей Полли Парсонс. Девушка только порвала длительные отношения с актером Сидом Оуэном и нашла утешение в романе с Вермаленом.

Полли вела детские программы на британском ТВ, снималась в ситкомах и детских сериалах, в частности для популярного канала Nickelodeon. Союз Парсонс и Вермалена оказался прочным. Летом 2017 года пара поженилась. Они воспитывают двоих сыновей – Раффа и Эйса.

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