Міс збірної Бельгії: дружину Вермалена знають всі діти Британії

Поллі Парсонс відома у Великобританії по роботі на телебаченні, також вона знімалася в різних дитячих телесеріалах

Збірна Бельгії вважається зараз однією з найсильніших у світі і фаворитом Євро-2020. І в такій команді знайшлося місце для легіонера з далекої Японії. Томасу Вермалену 35 років, він уже два роки грає за Віссел Кобе і Роберто Мартінес розраховує на ветерана.

Його зоряний час прийшовся на сезони 2009-2014 років, коли Томас був капітаном Арсеналу. У цей час він познайомився з британською ведучою Поллі Парсонс. Дівчина тільки порвала тривалі стосунки з актором Сідом Оуеном і знайшла розраду в романі з Вермаленом.

Поллі вела дитячі програми на британському ТБ, знімалася в ситкомах і дитячих серіалах, зокрема для популярного каналу Nickelodeon. Союз Парсонс і Вермалена виявився міцним. Влітку 2017 року пара одружилася. Вони виховують двох синів – Раффа і Ейса.