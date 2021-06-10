Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Міс збірної Бельгії: дружину Вермалена знають всі діти Британії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 15:15
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Поллі Парсонс відома у Великобританії по роботі на телебаченні, також вона знімалася в різних дитячих телесеріалах

Збірна Бельгії вважається зараз однією з найсильніших у світі і фаворитом Євро-2020. І в такій команді знайшлося місце для легіонера з далекої Японії. Томасу Вермалену 35 років, він уже два роки грає за Віссел Кобе і Роберто Мартінес розраховує на ветерана.

Його зоряний час прийшовся на сезони 2009-2014 років, коли Томас був капітаном Арсеналу. У цей час він познайомився з британською ведучою Поллі Парсонс. Дівчина тільки порвала тривалі стосунки з актором Сідом Оуеном і знайшла розраду в романі з Вермаленом.

Поллі вела дитячі програми на британському ТБ, знімалася в ситкомах і дитячих серіалах, зокрема для популярного каналу Nickelodeon. Союз Парсонс і Вермалена виявився міцним. Влітку 2017 року пара одружилася. Вони виховують двох синів – Раффа і Ейса.

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