16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 33’
Турция 0
Уэльс 0
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Россия вымучила победу над Финляндией – гол финнов отменил арбитр

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июня, 17:58
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Игра могла пойти по другому сценарию, если бы на первых минутах встречи арбитр засчитал гол. Россия сумела открыть счет перед перерывом, а затем весь второй тайм защищалась
Финляндия минимально проиграла России
Финляндия минимально проиграла России / Фото: REUTERS

Россия одержала первую победу на Евро-2020, переиграв Финляндию со счетом 1:0. Уже в самом дебюте встречи Финляндия открыла счет, но главный арбитр встречи нидерландец Дэнни Маккели отменил взятие ворот после использования системы VAR, зафиксировав офсайд у Йоэля Похьянпало.

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После этого россияне включились и провели первую половину игры более активнее, но открыть счет им удалось лишь перед самым перерывом – Алексей Миранчук сыграл в стеночку с Дзюбой, вошел в штрафную и черпачком забросил мяч в дальний угол.

После перерыва финны стали играть активнее, но все сводилось к владению мячом на половине соперника. Финны подтянули статистику ударов, но вот с точностью были проблемы – лишь один выстрел после перерыва оказался в створ ворот. Неудивительно, что с такими потугами в атаке отыграться им не удалось.

В заключительном туре группового этапа Россия встретится с Данией, а Финляндия в параллельном матче сыграет с Бельгией. Напомним, что из групп выходят две первые команды и четыре лучших среди команд, занявших третье место.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Ранее мы писали, что Финляндия поддержала Эриксена после остановки сердца, Россия – нет. Финские футболисты вышли на матч против России в футболках с надписью в поддержку Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущем матче на Евро.

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Мисс Финляндия-2012
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:0 (33’)
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Четверг, 17 июня
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