Россия вымучила победу над Финляндией – гол финнов отменил арбитр

Игра могла пойти по другому сценарию, если бы на первых минутах встречи арбитр засчитал гол. Россия сумела открыть счет перед перерывом, а затем весь второй тайм защищалась

Финляндия минимально проиграла России / Фото: REUTERS

Россия одержала первую победу на Евро-2020, переиграв Финляндию со счетом 1:0. Уже в самом дебюте встречи Финляндия открыла счет, но главный арбитр встречи нидерландец Дэнни Маккели отменил взятие ворот после использования системы VAR, зафиксировав офсайд у Йоэля Похьянпало.

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После этого россияне включились и провели первую половину игры более активнее, но открыть счет им удалось лишь перед самым перерывом – Алексей Миранчук сыграл в стеночку с Дзюбой, вошел в штрафную и черпачком забросил мяч в дальний угол.

После перерыва финны стали играть активнее, но все сводилось к владению мячом на половине соперника. Финны подтянули статистику ударов, но вот с точностью были проблемы – лишь один выстрел после перерыва оказался в створ ворот. Неудивительно, что с такими потугами в атаке отыграться им не удалось.

В заключительном туре группового этапа Россия встретится с Данией, а Финляндия в параллельном матче сыграет с Бельгией. Напомним, что из групп выходят две первые команды и четыре лучших среди команд, занявших третье место.

Ранее мы писали, что Финляндия поддержала Эриксена после остановки сердца, Россия – нет. Финские футболисты вышли на матч против России в футболках с надписью в поддержку Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущем матче на Евро.