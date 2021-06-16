Финляндия поддержала Эриксена после остановки сердца, Россия – нет

Финские футболисты вышли на матч против России в футболках с надписью в поддержку Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущем матче на Евро

Финляндия поддержала Кристиана Эриксена / Фото: Getty Images

Сборная финляндии вышла на разминку перед матчем против России во втором туре Евро-2020 в футболках в поддержку игрока сборной Дании Кристиана Эриксена. Онлайн матча Финляндия – Россия есть на нашем сайте.

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На майках была надпись: "Поправляйся, Кристиан".

А вот российская команда посчитала лишним поддержать датского футболиста, едва не умершего на футбольном поле.

Напомним, во время матча Финляндия – Дания в первом туре группового этапа Кристиан Эриксен потерял сознание на поле. Футболист перенес остановку сердца, и только своевременные действия партнеров по команде и медиков спасли ему жизнь.

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