Фінляндія підтримала Еріксена після зупинки серця, Росія – ні

Фінські футболісти вийшли на матч проти Росії в футболках з написом на підтримку Крістіана Еріксена, котрий пережив зупинку серця в попередньому матчі на Євро

Фінляндія підтримала Крістіана Еріксена / Фото: Getty Images

Збірна Фінляндії вийшла на розминку перед матчем проти Росії в другому турі Євро-2020 в футболках на підтримку гравця збірної Данії Крістіана Еріксена. Онлайн матчу Фінляндія – Росія є на нашому сайті.

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На майках був напис: "Поправляйся, Крістіан".

А ось російська команда вважала зайвим підтримати данського футболіста, який ледь не помер на футбольному полі.

Нагадаємо, під час матчу Фінляндія – Данія у першому турі групового етапу Крістіан Еріксен знепритомнів на полі. Футболіст переніс зупинку серц, і тільки вчасні дії партнерів по команді і медиків врятували йому життя.

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