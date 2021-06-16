16 июня 89’ Видео
Финляндия 0
Россия 1
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Турция --
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16 июня 22:00
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Швейцария --
17 июня 16:00
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Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Клоуны с триколором: хит-парад нелепых костюмов российских болельщиков

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
16 июня, 17:26
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Болельщики из России притащили на трибуны традиционные атрибуты – кокошники, шапки-ушанки и уши от Чебурашки. Такого цирка Евро-2020 еще не видел
Российские болельщики устроили на трибунах цирк
Российские болельщики устроили на трибунах цирк / Фото: Getty Images

Во время крупных международных турниров, как чемпионат Европы или мира, болельщики частенько придумывают различные необычные костюмы, чтобы быть более заметными на трибунах. Но российские фанаты, кажется, переплюнули всех. Онлайн матча Финляндия – Россия есть на нашем сайте.

Читайте также: Финляндия – Россия: стрим матча Евро-2020

Во время матча против Финляндии в Санкт-Петербурге болельщики из России устроили на трибунах настоящий цирк. Самым колоритным был мужчина, разукрашенный, как персонаж "деревни дураков".

Также в ход пошла символика СССР. Интересно, в этом случае футбол все еще остается вне политики? Ну и мужики в кокошниках, куда же без них.

Шапка-ушанка – главный атрибут российских болельщиков. И наплевать, что на улице +20.

Ранее мы писали, что Финляндия поддержала Эриксена после остановки сердца, Россия – нет. Финские футболисты вышли на матч против России в футболках с надписью в поддержку Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущем матче на Евро.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
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