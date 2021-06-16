Клоуны с триколором: хит-парад нелепых костюмов российских болельщиков

Болельщики из России притащили на трибуны традиционные атрибуты – кокошники, шапки-ушанки и уши от Чебурашки. Такого цирка Евро-2020 еще не видел

Российские болельщики устроили на трибунах цирк / Фото: Getty Images

Во время крупных международных турниров, как чемпионат Европы или мира, болельщики частенько придумывают различные необычные костюмы, чтобы быть более заметными на трибунах. Но российские фанаты, кажется, переплюнули всех. Онлайн матча Финляндия – Россия есть на нашем сайте.

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Во время матча против Финляндии в Санкт-Петербурге болельщики из России устроили на трибунах настоящий цирк. Самым колоритным был мужчина, разукрашенный, как персонаж "деревни дураков".

Также в ход пошла символика СССР. Интересно, в этом случае футбол все еще остается вне политики? Ну и мужики в кокошниках, куда же без них.

Шапка-ушанка – главный атрибут российских болельщиков. И наплевать, что на улице +20.

Ранее мы писали, что Финляндия поддержала Эриксена после остановки сердца, Россия – нет. Финские футболисты вышли на матч против России в футболках с надписью в поддержку Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущем матче на Евро.