Клоуни з триколором: хіт-парад безглуздих костюмів російських уболівальників

Вболівальники з Росії притягли на трибуни традиційні атрибути – кокошники, шапки-вушанки і вуха від Чебурашки. Такого цирку Євро-2020 ще не бачив

Російські вболівальники влаштували на трибунах цирк / Фото: Getty Images

Під час великих міжнародних турнірів, як чемпіонат Європи або світу, вболівальники часто вигадують різні незвичайні костюми, щоб бути більш помітними на трибунах. Але російські фанати, здається, переплюнули всіх. Онлайн матчу Фінляндія – Росія є на нашому сайті.

Читайте також: Фінляндія – Росія: стрім матчу Євро-2020

Під час матчу проти Фінляндії в Санкт-Петербурзі вболівальники з Росії влаштували на трибунах справжній цирк. Найколоритнішим був чоловік, розмальований, як персонаж "деревни дураков".

Також в хід пішла символіка СРСР. Цікаво, в цьому випадку футбол все ще залишається поза політикою? Ну і мужики в кокошниках, куди ж без них.

Шапка-вушанка – головний атрибут російських уболівальників. І наплювати, що на вулиці +20.

Раніше ми писали, що Фінляндія підтримала Еріксена після зупинки серця, Росія – ні. Фінські футболісти вийшли на матч проти Росії в футболках з написом на підтримку Крістіана Еріксена, котрий пережив зупинку серця в попередньому матчі на Євро.