16 червня 89’ Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Клоуни з триколором: хіт-парад безглуздих костюмів російських уболівальників

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 червня, 17:26
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Вболівальники з Росії притягли на трибуни традиційні атрибути – кокошники, шапки-вушанки і вуха від Чебурашки. Такого цирку Євро-2020 ще не бачив
Російські вболівальники влаштували на трибунах цирк
Російські вболівальники влаштували на трибунах цирк / Фото: Getty Images

Під час великих міжнародних турнірів, як чемпіонат Європи або світу, вболівальники часто вигадують різні незвичайні костюми, щоб бути більш помітними на трибунах. Але російські фанати, здається, переплюнули всіх. Онлайн матчу Фінляндія – Росія є на нашому сайті.

Читайте також: Фінляндія – Росія: стрім матчу Євро-2020

Під час матчу проти Фінляндії в Санкт-Петербурзі вболівальники з Росії влаштували на трибунах справжній цирк. Найколоритнішим був чоловік, розмальований, як персонаж "деревни дураков".

Також в хід пішла символіка СРСР. Цікаво, в цьому випадку футбол все ще залишається поза політикою? Ну і мужики в кокошниках, куди ж без них.

Шапка-вушанка – головний атрибут російських уболівальників. І наплювати, що на вулиці +20.

Раніше ми писали, що Фінляндія підтримала Еріксена після зупинки серця, Росія – ні. Фінські футболісти вийшли на матч проти Росії в футболках з написом на підтримку Крістіана Еріксена, котрий пережив зупинку серця в попередньому матчі на Євро.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
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Четвер, 17 червня
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