16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 33’
Турція 0
Уельс 0
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Росія вимучила перемогу над Фінляндією – гол фінів скасував арбітр

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 червня, 17:58
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Гра могла піти за іншим сценарієм, якби на перших хвилинах зустрічі арбітр зарахував гол. Росія зуміла відкрити рахунок перед перервою, а потім весь другий тайм захищалася
Фінляндія мінімально програла Росії
Фінляндія мінімально програла Росії / Фото: REUTERS

Росія одержала першу перемогу на Євро-2020, перегравши Фінляндію з рахунком 1:0. Уже в самому дебюті зустрічі Фінляндія відкрила рахунок, але головний арбітр зустрічі нідерландець Денні Маккелі відмінив взяття воріт після використання системи VAR, зафіксувавши офсайд у Йоела Пог'янпало.

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Після цього росіяни включилися і провели першу половину гри активніше, але відкрити рахунок їм вдалося лише перед самою перервою – Олексій Міранчук зіграв в стінку з Дзюбою, увійшов в штрафну і черпаком закинув м'яч у дальній кут.

Після перерви фіни стали грати активніше, але все зводилося до володіння м'ячем на половині суперника. Фіни підтягнули статистику ударів, але ось з точністю були проблеми – лише один постріл після перерви виявився в створ воріт. Не дивно, що з такими потугами в атаці відігратися їм не вдалося.

У заключному турі групового етапу Росія зустрінеться з Данією, а Фінляндія в паралельному матчі зіграє з Бельгією. Нагадаємо, що з груп виходять дві перші команди і чотири найкращих серед команд, що зайняли третє місце.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

Раніше ми писали, що Фінляндія підтримала Еріксена після зупинки серця, Росія – ні. Фінські футболісти вийшли на матч проти Росії в футболках з написом на підтримку Крістіана Еріксена, котрий пережив зупинку серця в попередньому матчі на Євро.

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Міс Фінляндія-2012
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:0 (33’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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