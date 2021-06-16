Росія вимучила перемогу над Фінляндією – гол фінів скасував арбітр

Гра могла піти за іншим сценарієм, якби на перших хвилинах зустрічі арбітр зарахував гол. Росія зуміла відкрити рахунок перед перервою, а потім весь другий тайм захищалася

Фінляндія мінімально програла Росії / Фото: REUTERS

Росія одержала першу перемогу на Євро-2020, перегравши Фінляндію з рахунком 1:0. Уже в самому дебюті зустрічі Фінляндія відкрила рахунок, але головний арбітр зустрічі нідерландець Денні Маккелі відмінив взяття воріт після використання системи VAR, зафіксувавши офсайд у Йоела Пог'янпало.

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Після цього росіяни включилися і провели першу половину гри активніше, але відкрити рахунок їм вдалося лише перед самою перервою – Олексій Міранчук зіграв в стінку з Дзюбою, увійшов в штрафну і черпаком закинув м'яч у дальній кут.

Після перерви фіни стали грати активніше, але все зводилося до володіння м'ячем на половині суперника. Фіни підтягнули статистику ударів, але ось з точністю були проблеми – лише один постріл після перерви виявився в створ воріт. Не дивно, що з такими потугами в атаці відігратися їм не вдалося.

У заключному турі групового етапу Росія зустрінеться з Данією, а Фінляндія в паралельному матчі зіграє з Бельгією. Нагадаємо, що з груп виходять дві перші команди і чотири найкращих серед команд, що зайняли третє місце.

Раніше ми писали, що Фінляндія підтримала Еріксена після зупинки серця, Росія – ні. Фінські футболісти вийшли на матч проти Росії в футболках з написом на підтримку Крістіана Еріксена, котрий пережив зупинку серця в попередньому матчі на Євро.