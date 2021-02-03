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"Шахтар" не вистояв проти чемпіона Словаччини

3 лютого, 18:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Гірники" пропустили гол за дві хвилини до фінального свистка

Донецький "Шахтар" провів другий контрольний матч за день на тренувальному зборі в Туреччині. Після ранкової нічиєї з "Маріуполем" (2:2) "гірники" поступилися "Словану" зі Словаччини.

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Єдиний гол у матчі був забитий на 88-й хвилині, його автором став Ерік Даніель. Зазначимо, що "Шахтар" весь матч відіграв без замін, якщо не враховувати зміну воротарів.

Попереду у підопічних Луїша Каштру ще один контрольний поєдинок проти "Бораца" з Боснії. Зустріч пройде 5 лютого.

Раніше "Шахтар" зіграв внічию з "Црвеною Звездою", Ісмаїлі повернувся після травми. Бразильський лідер "гірників", який минулого літа травмував коліно, провів перше тренування в основній групі.

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Нагадаємо, що перший офіційний матч "Шахтар" проведе вже 18 лютого на виїзді проти "Маккабі" з Тель-Авіва в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Дивіться, як "Шахтар" грав у Лізі чемпіонів:

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товариський матч Шахтар Донецьк Слован Братислава

Джерело: Сегодня|Спорт

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