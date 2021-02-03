"Шахтар" – "Слован": онлайн товариського матчу в Туреччині

У середу чемпіон України організував відразу два спаринги на тренувальному зборі в турецькому Белеку. Сьогодні вранці "Шахтар" зіграв внічию з "Маріуполем", відігравшись наприкінці. О 16:00 у "гірників" запланований товариський матч зі словацьким "Слованом". Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями і мультимедіа.

"Шахтар" – "Слован"

Читати текстову трансляцію можна за цим посиланням.

Як грає "Шахтар" на зборах. Підопічні Луїша Каштру провели вже п'ять поєдинків у Туреччині. Поки що на їх балансі – одна перемога і чотири нічиї. На першому зборі "Шахтар" розійшовся миром з польським "Лехом" (1:1) і болгарським "Лудогорцем" (2:2), на другому – з сербською "Црвеною Звєздою" (0:0) і "Маріуполем" (2:2). Єдиний успіх був у зустрічі з "Сілексом" із Північної Македонії – 4:1.

Хто суперник. "Слован" із Братислави – чинний чемпіон Словаччини. Клуб почав свою історію ще 1919 року. У нинішньому складі – 19 легіонерів, тренує команду словенець Дарко Міланич. На початку сезону "Слован" швидко програв у кваліфікації і Ліги чемпіонів, і Ліги Європи.

Де дивитися. На українському телебаченні матч у прямому ефірі покаже телеканал Shakhtar TV, який доступний на інтернет-платформі OLL.TV. Також трансляція йтиме в сервісі Shakhtar Club.

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Згадаймо, як "гірники" перемагали "Реал" у Лізі чемпіонів:

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