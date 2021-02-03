Українська
$ 28,06
33,79

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" не выстоял против чемпиона Словакии

3 февраля, 18:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" пропустили гол за две минуты до финального свистка

Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный матч за день на тренировочном сборе в Турции. После утренней ничьей с "Мариуполем" (2:2) "горняки" уступили "Словану" из Словакии.

Реклама

Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте, его автором стал Эрик Даниэль. Отметим, что "Шахтер" весь матч отыграл без замен, если не учитывать смену вратарей.

Впереди у подопечных Луиша Каштру еще один контрольный поединок против "Бораца" из Боснии. Встреча пройдет 5 февраля.

Ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", Исмаили вернулся после травмы. Бразильский лидер "горняков", который прошлым летом травмировал колено, провел первую тренировку в основной группе.

В тренде
Из-за санкций Россия лишилась чемпионата мира

Напомним, что первый официальный матч "Шахтер" проведет уже 18 февраля на выезде против "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 финала Лиги Европы.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товарищеский матч Шахтер Донецк Слован Братислава

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
Лидеры
Лидеры "Динамо" и "Шахтера" – в одном лифте со своими женами (фото)Футбол
Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в Италии
Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в ИталииФутбол
"Как можно не отметить?" Выгнанный из "Колоса" Селезнев рассказал о посиделках в компанииЧУ по футболу
Селезнева выгнали из
Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режимаЧУ по футболу
Капитана
Капитана "Динамо" 10 дней не было дома. Жена показала видео встречиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять