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Їх не зупинити: збірна України знайшла ще одного спаринг-партнера

3 лютого, 10:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Андрія Шевченка у вересні зіграють зі збірною Чехії на виїзді

Поточний рік обіцяє бути для збірної України вкрай насиченим матчами на будь-який смак. Сьогодні стало відомо ще про один контрольному поєдинку "синьо-жовтих". У вересні наші футболісти поміряються силами командою Чехії. А минулого тижня українці домовилися про спаринг з болгарами.

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Про новий матчі в календарі повідомив Telegram-канал "Таємниці футболу" з посиланням на своє джерело.

"Ексклюзив! У вересні збірна України зіграє товариський матч зі збірною Чехії на виїзді. Це було останнє вільне вікно для ТМ в 2021 році. Тепер календар матчів команди Шевченка закритий".

Точну дату не назвали, але, найімовірніше, зустріч відбудеться 7 вересня. У цей день проводяться відбіркові поєдинки чемпіонату світу, а українці отримали вихідний. Отже, Чехія стане 16-м суперником для хлопців Андрія Шевченка поточного року. Нагадаємо, в 2018 році наші футболісти двічі обіграли чехів в Лізі націй.

Вчора стало відомо, що Україна почне відбір на ЧС-2022 на стадіоні, де пропустила сім м'ячів.

Ця зустріч у вересні стане п'ятою товариською для нашої команди. Крім того, в планах – вісім матчів кваліфікації чемпіонату світу і не менше трьох на Євро-2020.

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Згадаймо, як "синьо-жовті" вирвали перемогу у Чехії в жовтні 2018-го:

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футбол товариський матч збірна України збірна Чехії вересень
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