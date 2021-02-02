"Шахтар" заявив на Лігу Європи 44 футболісти: майже половина – молодь

Чемпіон України битиметься в 1/16 фіналу з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва

Через пів місяця дві українські команди зіграють в плей-оф Ліги Європи. Сьогодні "Шахтар" оголосив свою заявку на поєдинки на вибування. У ній значаться прізвища 44 футболістів: 23 – основного складу. 21 – молодіжного (так звана "заявка Б"). Тим часом, "Шахтар" запланував ще три матчі на зборах в Туреччині.

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Зустрічі підопічних Луїша Каштру з "Маккабі" (Т-А) пройдуть 18 і 25 лютого. "Список А" чемпіона України виглядає наступним чином.

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Євген Гриценко.

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньйо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрік, Майкон, Маркіньйос Сіпріано, Сергій Болбат, Євген Коноплянка, Фернандо.

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Нападник: Жуніор Мораес.

Ще 21 футболіст заявлений за списком Б.

Воротарі: Микита Турбаєвський, Анатолій Трубін.

Захисники: Віктор Корнієнко, Марк Мампассі, Едуард Козик, Михайло Рудавський, Даніель Егбуджо, Валерій Бондар, Роман Якуба.

Півзахисники: Клим Приходько, Георгій Судаков, Денис Світюха, Владислав Погорілий, Едвард Кобак, Михайло Хромей, Костянтин Гуров, Денис Шостак, Михайло Мудрик.

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Нападники: Андрій Чирук, Богдан В'юнник, Данило Гончарук.

Суперник "гірників" вчора здобув в чемпіонаті Ізраїлю третю перемогу поспіль і йде на другому місці.

Напередодні Коваленко в "Аталанті" заговорив італійською і послався на російський сайт.

В останньому матчі в Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию з "Інтером":

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