Шахтар не включив Жуніора Мораеса до заявки на новий сезон

Донецький Шахтар подав заявку для участі в матчах внутрішніх змагань сезону-2021/22 років. До заявки команди Роберто Де Дзербі увійшли 30 гравців

Шахтар оприлюднив заявку на сезон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Влітку Шахтар очолив італійський тренер Роберто Де Дзербі. Під вимоги нового наставника керівництво "гірників" зробило кілька дорогих покупок, витративши на новачків, за інформацією transfermarkt, 40 мільйонів євро:

Педріньйо (півзахисник, Бразилія) – 18 млн євро

Марлон (захисник, Бразилія) – 12 млн євро

Лассіна Траоре (нападник, Буркіна-Фасо) – 10 млн євро

А ще Шахтар придбав захисника Вінісіуса Тобіаса, але він приєднається до команди лише в лютому 2022 року, після досягнення 18-річчя.

Всі літні новачки потрапили до заявки команди на новий сезон, зате в списку гравців не виявилося основного нападника минулих років Жуніора Мораеса. Зараз гравець збірної України відновлюється від важкої травми і може бути внесений до заявки взимку. Також відсутній у заявці півзахисник Максим Малишев. Його доля в клубі поки невідома.

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Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін

1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 28. Маркіньос Сіпріано, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар

2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 28. Маркіньос Сіпріано, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антоніо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 21. Алан Патрік, 25. Георгій Судаков, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка

6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антоніо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 21. Алан Патрік, 25. Георгій Судаков, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка Нападники: 9. Дентіньо, 23. Лассіна Траоре, 45. Даниїл Сікан, 99. Фернандо

Свій перший офіційний матч в новому сезоні Шахтар проведе найближчої суботи. 24 липня "гірники" в рамках першого туру Прем'єр-ліги зустрінуться з Інгульцем. Напередодні "гірники" розгромили Оболонь.