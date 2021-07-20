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Зовсім зелений: Шахтар підписав юного одноклубника Тайсона

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
20 липня, 20:39
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"Гірники" взяли на перспективу гравця з Бразилії. Юне дарування приєднається до віце-чемпіона України в лютому наступного року
Новачок Шахтаря Вінісіус Тобіас
Новачок Шахтаря Вінісіус Тобіас / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з молодим бразильським захисником Вінісіусом Тобіасом. 18-річний футболіст приєднається до "гірників" в лютому 2022 року, після досягнення 18-річчя.

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Про інші деталі досягнутої угоди не повідомляється, проте раніше була інформація, що віце-чемпіон України заплатить 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 мільйона в лютому 2022 року плюс бонуси.

Вінісіус Тобіас є вихованцем Інтернасьонала з Порту-Алегрі, за який нині виступає легенда Шахтаря Тайсон, що покинув донецький клуб посеред минулого сезону.

В тренді

Тайсон
Тайсон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вінісіус виступав за юнацькі та молодіжну команди Інтернасьонала. У 2021 році 17-річний талант провів 10 матчів за команду U-20 – 3 в чемпіонаті і 7 в Кубку, відзначився одним голом з пенальті.

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