Зовсім зелений: Шахтар підписав юного одноклубника Тайсона

"Гірники" взяли на перспективу гравця з Бразилії. Юне дарування приєднається до віце-чемпіона України в лютому наступного року

Новачок Шахтаря Вінісіус Тобіас / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з молодим бразильським захисником Вінісіусом Тобіасом. 18-річний футболіст приєднається до "гірників" в лютому 2022 року, після досягнення 18-річчя.

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Про інші деталі досягнутої угоди не повідомляється, проте раніше була інформація, що віце-чемпіон України заплатить 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 мільйона в лютому 2022 року плюс бонуси.

Вінісіус Тобіас є вихованцем Інтернасьонала з Порту-Алегрі, за який нині виступає легенда Шахтаря Тайсон, що покинув донецький клуб посеред минулого сезону.

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Тайсон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вінісіус виступав за юнацькі та молодіжну команди Інтернасьонала. У 2021 році 17-річний талант провів 10 матчів за команду U-20 – 3 в чемпіонаті і 7 в Кубку, відзначився одним голом з пенальті.