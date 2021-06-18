Супертрансфер Шахтаря! В Україну переїхав форвард Аякса

Донецький клуб підписав п'ятирічний контракт з нападаючим збірної Буркіна-Фасо Лассіною Траоре, який до цього виступав в чемпіонаті Нідерландів

Ласкаво просимо в Шахтар

20-річний нападник Лассіна Траоре продовжить кар'єру в Шахтарі. Донецький клуб підписав з футболістом п'ятирічний контракт.

Траоре починав кар'єру в клубі Рахімо. У 16-річному віці став футболістом Аякса з Кейптауна і вперше зіграв за національну збірну Буркіна-Фасо. У травні 2019-го дебютував в Ередівізія за амстердамський Аякс. За три сезони в Нідерландах провів за Аякс у всіх турнірах 31 матч, забив 12 м'ячів.

У минулому сезоні Траоре забив 7 м'ячів в 12 поєдинках чемпіонату Нідерландів. Також Лассіна відкрив рахунок голам у Лізі чемпіонів, розписавшись у воротах Аталанти.

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Нагадаємо, що старт нового клубного футбольного сезону в Україні відбудеться 24 липня, коли в Києві за Суперкубок зіграють Динамо і Шахтар.