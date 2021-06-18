18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Супертрансфер Шахтаря! В Україну переїхав форвард Аякса

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 18:27
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Донецький клуб підписав п'ятирічний контракт з нападаючим збірної Буркіна-Фасо Лассіною Траоре, який до цього виступав в чемпіонаті Нідерландів
Ласкаво просимо в Шахтар
Ласкаво просимо в Шахтар

20-річний нападник Лассіна Траоре продовжить кар'єру в Шахтарі. Донецький клуб підписав з футболістом п'ятирічний контракт.

Траоре починав кар'єру в клубі Рахімо. У 16-річному віці став футболістом Аякса з Кейптауна і вперше зіграв за національну збірну Буркіна-Фасо. У травні 2019-го дебютував в Ередівізія за амстердамський Аякс. За три сезони в Нідерландах провів за Аякс у всіх турнірах 31 матч, забив 12 м'ячів.

У минулому сезоні Траоре забив 7 м'ячів в 12 поєдинках чемпіонату Нідерландів. Також Лассіна відкрив рахунок голам у Лізі чемпіонів, розписавшись у воротах Аталанти.

Читайте також: Пасту в Шахтарі готувати не буду – Де Дзербі на презентації розповів про Луческу, філософію та сім'ю

Нагадаємо, що старт нового клубного футбольного сезону в Україні відбудеться 24 липня, коли в Києві за Суперкубок зіграють Динамо і Шахтар.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
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Субота, 19 червня
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