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Офіційно! Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 травня, 18:16
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Італійський фахівець став 34-м головним тренером в історії Шахтаря, контракт Де Дзербі і донецького клубу розрахований на два роки
Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі
Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря на наступні два сезони. 25 травня італійський фахівець прилетів до Києва і зустрівся з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим.

В ході дводенного візиту Роберто Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою в столиці України – тренувальним комплексом "гірників" у Святошино і НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні матчі. Італієць став 34-м головним тренером в історії Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Довідка

Роберто Де Дзербі народився 6 червня 1979 року в Брешії.

В тренді

Кар'єру гравця починав у молодіжній команді Мілана. Виступав за Монцу (1998), Падову (1998-2000), Авелліно (2000-2001; 2008-2009), Лекко (2001-2002), Фоджу (2002-2004), Ареццо (2004-2005), Катанію (2005- 2006), Наполі (2006-2008; 2009-2010), Брешию (2008), румунський Клуж (2010-2012) і Тренто (2013).

Кар'єра тренера: Дарфо Боаріо (2013-2014), Фоджа (2014-2016), Палермо (2016), Беневенто (2017-2018), Сассуоло (2018-2021).

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