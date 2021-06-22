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Шахтар розриває трансферний ринок – новачком команди став екс-гравець Барселони

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 червня, 12:52
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Шахтар представив третього літнього новачка – гравцем донецького клубу став захисник Сассуоло, який працював раніше з Роберто Де Дзербі. А ще Марлон встиг пограти в Барселоні
Марлон став гравцем Шахтаря
Марлон став гравцем Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Бразильський захисник Марлон перейшов з Сассуоло в Шахтар і підписав з "гірниками" п'ятирічний контракт. Марлон став 12-м бразильцем у складі донецького клубу, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Бразилець починав кар'єру в складі Флуміненсе (69 матчів). Влітку 2016-го був орендований Барселоною на рік з правом викупу і після закінчення цього періоду підписав з "синьо-гранатовими" трирічний контракт (провів 2 гри в Ла Лізі і дебютував в Лізі чемпіонів).

У сезоні-2017/18 на правах оренди виступав у Франції за Ніццу (27 поєдинків), а влітку 2018 року перейшов до Сассуоло (66 ігор у всіх турнірах, 1 гол).

Марлон став третім літнім новачком Шахтаря. Раніше "Гірники" придбали півзахисника Педрінйо у Бенфіки. Він уже знайомий з Додо і Майконом, з якими грав в олімпійській збірній.

А потім гравцем Шахтаря став нападник Лассіна Траоре. За три сезони в Нідерландах провів за Аякс у всіх турнірах 31 матч, забив 12 м'ячів.

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Хорватія
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4
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0:2
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
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4
2
Словаччина
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3
3
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2
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