Шахтар оголосив про перший літній трансфер: контракт з "гірниками" підписав Педрінйо

Донецький Шахтар підписав контракт з півзахисником Педрінйо. Угода з футболістом розрахована на 5 років, повідомляється на офіційному сайті "гірників". Бразилець грає на позиції правого вінгера.
Педрінйо починав кар'єру в бразильському Корінтіансі і виступав за першу команду з 2017 по 2020 рік. За цей час він встиг провести 134 матчі і забити 11 м'ячів.
У серпні 2020 го перейшов в португальську Бенфіку. У минулому сезоні взяв участь в 31 матчі, забив 1 гол.
У 2017, 2018 і 2019 роках Педрінйо вигравав з Корінтіансом Лігу Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу). Чемпіон Бразилії – 2017. А ще разом з Додо і Майконом виступав за олімпійську збірну країни.
Раніше було названо названо місце першого матчу сезону. Поєдинок за Суперкубок України, в якому Роберто Де Дзербі дебютує на посту головного тренера "гірників", відбудеться 24 липня на полі НСК "Олімпійський".