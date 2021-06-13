13 червня 16:00
Англія 1
Хорватія 0
13 червня 19:00 Трансляція
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шахтар оголосив про перший літній трансфер: контракт з "гірниками" підписав Педрінйо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 червня, 17:05
Копіювати лінк
Бразильський вінгер перейшов у Шахтар з Бенфіки, підписавши з "гірниками" п'ятирічний контракт. Він уже знайомий з Додо і Майконом, з якими грав в олімпійській збірній
Педрінйо став гравцем Шахтаря
Педрінйо став гравцем Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар підписав контракт з півзахисником Педрінйо. Угода з футболістом розрахована на 5 років, повідомляється на офіційному сайті "гірників". Бразилець грає на позиції правого вінгера.

Педрінйо починав кар'єру в бразильському Корінтіансі і виступав за першу команду з 2017 по 2020 рік. За цей час він встиг провести 134 матчі і забити 11 м'ячів.

У серпні 2020 го перейшов в португальську Бенфіку. У минулому сезоні взяв участь в 31 матчі, забив 1 гол.

У 2017, 2018 і 2019 роках Педрінйо вигравав з Корінтіансом Лігу Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу). Чемпіон Бразилії – 2017. А ще разом з Додо і Майконом виступав за олімпійську збірну країни.

Раніше було названо названо місце першого матчу сезону. Поєдинок за Суперкубок України, в якому Роберто Де Дзербі дебютує на посту головного тренера "гірників", відбудеться 24 липня на полі НСК "Олімпійський".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Україна Трансляція
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти