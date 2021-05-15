"Поселимо 11 дівчат, через 9 місяців виселимо 22 людини": сексистський скандал з босом клубу УПЛ

Президент львівського Руху Григорій Козловський виступив з критикою вимоги УАФ – мати з нового сезону жіночі команди. І потрапив у скандал

Президент львівського Руху Григорій Козловський / Фото: Рух Львів

Президент львівського Руху Григорій Козловський вкрай суперечливо висловився щодо вимоги УАФ, згідно з якою з нового сезону всі клуби УПЛ повинні мати ще й жіночу команду. Бізнесмену впору приготуватися до звинувачень у сексизмі.

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"Якщо U-21 (чемпіонат дублерів) ліквідували заради того, щоб клуби заявили жіночий склад, то я не розумію навіщо. Мені що, поселити тепер в академію жінок і нехай вони живуть з хлопцями? Так ми можемо поселити 11 дівчат, а через 9 місяців виселимо вже 22 людини. Це зроблено просто для галочки", – заявив Козловський клубному YouTube-каналу Руху

"Перш ніж формувати жіночі команди, може, спершу створимо спеціалізовані інтернати для них? Класи жіночого футболу. А де зараз футболісток брати? Якщо молодіжний чемпіонат ліквідували через договірні матчі, то просто зніміть ці команди з розіграшу і все", – обурився президент Руху

Жіноча збірна України з футболу / Фото: Українська асоціація футболу

За ці слова Григорію Козловському вже починає прилітати від уболівальників. "Виходить, в його уявленні дівчата здатні лише займатися сексом і народжувати дітей", – обурюються вболівальники в Мережі.

Раніше ми писали, що футбол більше не буде колишнім: в Нідерландах чоловікам і жінкам дозволили разом грати в одній команді.

Разом з тим ми розповідали, що данську футболістку Катрін Веє не пускали до Швеції, де вона виступає за клуб Русенгорд. "Футбол – це не робота", – заявили чвертьфіналістці Ліги чемпіонів прикордонники.

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