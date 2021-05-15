Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

"Поселим 11 девушек, через 9 месяцев выселим 22 человека": сексистский скандал с боссом клуба УПЛ

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
15 мая, 18:49
Копировать ссылку
Президент львовского Руха Григорий Козловский выступил с критикой требования УАФ – иметь с нового сезона женские команды. И угодил в скандал
Президент львовского Руха Григорий Козловский
Президент львовского Руха Григорий Козловский / Фото: Рух Львов

Президент львовского Руха Григорий Козловский крайне противоречиво высказался относительно требования УАФ, согласно которому с нового сезона все клубы УПЛ должны иметь еще и женскую команду. Бизнесмену впору приготовиться к обвинениям в сексизме.

Читайте также: История одной фотографии. Американская футболистка сняла майку после "золотого" пенальти

"Если U-21 (чемпионат дублеров) ликвидировали ради того, чтобы клубы заявили женский состав, то я не понимаю зачем. Мне что, поселить теперь в академию женщин и пусть они живут с парнями? Так мы можем поселить 11 девушек, а через 9 месяцев выселим уже 22 человека. Это сделано просто для галочки", – заявил Козловский клубному YouTube-каналу Руха

"Прежде чем формировать женские команды, может, сначала, создадим специализированные интернаты для них? Классы женского футбола. А где сейчас футболисток брать? Если молодежный чемпионат ликвидировали из-за договорных матчей, то просто снимите эти команды с розыгрыша и все", – возмутился президент Руха

Женская сборная Украины по футболу
Женская сборная Украины по футболу / Фото: Украинская ассоциация футбола

За эти слова Григорию Козловскому уже начинает прилетать от болельщиков. "Получается, в его представлении девушки способны лишь заниматься сексом и рожать детей", – негодуют болельщики в Сети.

Ранее мы писали, что футбол больше не будет прежним: в Нидерландах мужчинам и женщинам разрешили вместе играть в одной команде.

Вместе с тем мы рассказывали, что датскую футболистку Катрин Вейе не пускали в Швецию, где она выступает за клуб Русенгорд. "Футбол – это не работа", – заявили четвертьфиналистке Лиги чемпионов пограничники.

Смотрите, как играет женская сборная Украины по футболу

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять